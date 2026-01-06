Найгірші показники з вересня: нові деталі про наступ РФ

Темпи територіального просування армії РФ в Україні різко знизилися й досягли мінімальних значень із вересня. За підсумками останнього тижня окупаційні війська захопили лише 44 квадратні кілометри української території.

Темпи наступу рф на територію України

Аналітики зазначають, що востаннє ще менші показники фіксувалися у другий тиждень вересня. Поточна динаміка свідчить про суттєве сповільнення наступальних дій противника після кількох місяців активних спроб тиску на фронті.

Основна частина захоплених за новорічний період позицій припадає на райони поблизу Сіверська, Покровська та Костянтинівки в Донецькій області. Менша частина — на район Гуляйполя в Запорізькій області, а також на східні ділянки Сумської області.

Військові аналітики вказують на кілька ключових причин такого сповільнення. Серед них — виснаження ресурсів російської армії, зниження темпів поповнення живої сили та техніки, а також ефективні дії Сил оборони України, які зривають наступальні плани противника.

Окремо зазначається вплив погодних умов, які ускладнюють пересування техніки та логістику на окремих ділянках фронту. Сукупність цих факторів призвела до зниження інтенсивності наступу та мінімального територіального приросту окупантів.

