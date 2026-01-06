Худшие показатели с сентября: новые детали о наступлении РФ

Темпы территориального продвижения армии РФ на Украине резко снизились и достигли минимальных значений с сентября. По итогам последней недели оккупационные войска захватили всего 44 квадратных километра украинской территории.

Темпы наступления рф на территорию Украины

Аналитики отмечают, что последний раз еще меньшие показатели фиксировались во вторую неделю сентября. Текущая динамика свидетельствует о существенном замедлении наступательных действий противника после нескольких месяцев активных попыток давления на фронте.

Основная часть захваченных за новогодний период позиций приходится на районы близ Северского, Покровского и Константиновки в Донецкой области. Меньшая часть – на район Гуляйполя в Запорожской области, а также на восточные участки Сумской области.

Военные аналитики указывают несколько ключевых причин такого замедления. Среди них — истощение ресурсов российской армии, снижение темпов пополнения живой силы и техники, а также эффективные действия сил обороны Украины, которые срывают наступательные планы противника.

Отдельно отмечается влияние погодных условий, затрудняющих передвижение техники и логистику на отдельных участках фронта. Совокупность этих факторов привела к снижению интенсивности наступления и минимальному территориальному приросту окупантов.

