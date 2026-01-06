logo

Худшие показатели с сентября: новые детали о наступлении РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Худшие показатели с сентября: новые детали о наступлении РФ

Темпы продвижения российской армии в Украине упали до самых низких показателей с начала осени

6 января 2026, 21:15
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Темпы территориального продвижения армии РФ на Украине резко снизились и достигли минимальных значений с сентября. По итогам последней недели оккупационные войска захватили всего 44 квадратных километра украинской территории.

Худшие показатели с сентября: новые детали о наступлении РФ

Темпы наступления рф на территорию Украины

Аналитики отмечают, что последний раз еще меньшие показатели фиксировались во вторую неделю сентября. Текущая динамика свидетельствует о существенном замедлении наступательных действий противника после нескольких месяцев активных попыток давления на фронте.

Основная часть захваченных за новогодний период позиций приходится на районы близ Северского, Покровского и Константиновки в Донецкой области. Меньшая часть – на район Гуляйполя в Запорожской области, а также на восточные участки Сумской области.

Военные аналитики указывают несколько ключевых причин такого замедления. Среди них — истощение ресурсов российской армии, снижение темпов пополнения живой силы и техники, а также эффективные действия сил обороны Украины, которые срывают наступательные планы противника.

Отдельно отмечается влияние погодных условий, затрудняющих передвижение техники и логистику на отдельных участках фронта. Совокупность этих факторов привела к снижению интенсивности наступления и минимальному территориальному приросту окупантов.

Источник: https://gordonua.com/news/war/tempy-prodvizhenija-armii-rf-v-ukraine-upali-do-minimuma-s-oseni-smi-1769427.html
