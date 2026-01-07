В Днепропетровской области объявлена принудительная эвакуация

Рубрики
В ряде населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области введена обязательная эвакуация детей принудительным способом. Соответствующее решение было принято распоряжением начальника областной военной администрации от 6 января 2026 года на основании Кодекса гражданской защиты Украины.
Принудительная эвакуация из-за российской агрессии
Причиной такого шага стала повышенная угроза жизни и безопасности гражданского населения, в том числе детей, в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Эвакуация проводится в целях сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних.
Под действие решения попадают населенные пункты Васильковского поселкового территориального общества. Речь идет о поселке Васильковка, а также села Бондарево, Веселый Кут, Волчанское, Бунчужное, Дебальцево, Лугово, Охотничье, Павловка, Перевальское и Пришиб.
Эвакуация осуществляется исключительно вместе с родителями, заменяющими их лицами или другими законными представителями. На исполнение решения отведено 30 дней – до 5 февраля 2026 года включительно.
Для приема эвакуированных определен транзитный центр, расположенный в селе Волосское Новоалександровской сельской территориальной громады Днепропетровской области. Там людям будут оказывать первичную помощь и сопровождение.
Жители общины могут получить помощь по организации эвакуации, обратившись на единую горячую линию по эвакуации в области или в гуманитарные и благотворительные организации, вовлеченные в процесс. Также консультации предоставляют старосты округов и исполнительный комитет Васильковского поселкового совета.
В то же время, отмечается, что эвакуация касается не только детей. Взрослые общины, желающие покинуть опасную территорию, также могут обращаться за указанными контактами для получения помощи и разъяснений.