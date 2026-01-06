logo_ukra

Війна з Росією У Дніпрі година пекла: Росія накрила місто дронами
У Дніпрі година пекла: Росія накрила місто дронами

У Дніпрі внаслідок масованої атаки дронів-камікадзе пошкоджені житлові будинки та заклади освіти, у місті виникли пожежі

6 січня 2026, 23:43
Автор:
Ткачова Марія

У ніч на 7 січня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Дніпру. За попередніми даними, противник застосував щонайменше 30 ударних дронів типу Shahed. Місто перебувало під безперервною атакою близько години.

Російська атака дронами по Дніпру

Унаслідок ударів пошкоджена багатоповерхова житлова забудова. Також зафіксовано влучання та пожежі на територіях дитячого садка й професійно-технічного навчального закладу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приміщення, фасади й прилегла інфраструктура.

Після атаки спалахнули пожежі, зокрема у дворах житлових будинків загорілися припарковані автомобілі. На місцях працюють рятувальники та екстрені служби, ліквідуючи наслідки обстрілу.

В обласній військовій адміністрації наголосили, що удар було завдано саме по цивільній інфраструктурі, включно з освітніми закладами. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Масована атака стала черговим прикладом терору проти мирного населення та цивільних об’єктів у прифронтових і тилових містах України.


Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у столиці України журналісти викрили підпільну школу, що діє при монастирі Української православної церкви Московського патріархату. Заклад працює під назвою "Перспектива" і формально позиціонується як "сімейний клуб", однак фактично функціонує як повноцінна школа.
Навчання відбувається п’ять днів на тиждень — з 9:00 до 14:00, також діє група продовженого дня. У закладі навчаються понад 60 дітей з першого по дев’ятий клас, а освітній процес забезпечують 16 вчителів. Директоркою та засновницею школи є Анна Болгова.



Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/26806
