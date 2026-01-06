У Дніпрі година пекла: Росія накрила місто дронами

У ніч на 7 січня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Дніпру. За попередніми даними, противник застосував щонайменше 30 ударних дронів типу Shahed. Місто перебувало під безперервною атакою близько години.

Російська атака дронами по Дніпру

Унаслідок ударів пошкоджена багатоповерхова житлова забудова. Також зафіксовано влучання та пожежі на територіях дитячого садка й професійно-технічного навчального закладу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приміщення, фасади й прилегла інфраструктура.

Після атаки спалахнули пожежі, зокрема у дворах житлових будинків загорілися припарковані автомобілі. На місцях працюють рятувальники та екстрені служби, ліквідуючи наслідки обстрілу.

В обласній військовій адміністрації наголосили, що удар було завдано саме по цивільній інфраструктурі, включно з освітніми закладами. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Масована атака стала черговим прикладом терору проти мирного населення та цивільних об’єктів у прифронтових і тилових містах України.





