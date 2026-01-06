В ночь на 7 января российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по Днепру. По предварительным данным, противник применил не менее 30 ударных дронов типа Shahed. Город находился под непрерывной атакой около часа.

Российская атака дронами по Днепру

В результате ударов повреждена многоэтажная жилая застройка. Также зафиксировано попадание и пожары на территориях детского сада и профессионально-технического учебного заведения. Взрывной волной и обломками повреждены помещения, фасады и близлежащая инфраструктура.

После атаки вспыхнули пожары, в том числе во дворах жилых домов загорелись припаркованные автомобили. На местах работают спасатели и экстренные службы, ликвидируя последствия обстрелов.

В областной военной администрации отметили, что удар был нанесен именно по гражданской инфраструктуре, включая образовательные учреждения. Информация о пострадавших уточняется.

Массированная атака стала очередным примером террора против мирного населения и гражданских объектов в прифронтовых и тыловых городах Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в столице Украины журналисты разоблачили действующую при монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата подпольную школу. Заведение работает под названием "Перспектива" и формально позиционируется как "семейный клуб", однако фактически функционирует как полноценная школа.

Учеба проходит пять дней в неделю — с 9:00 до 14:00, также действует группа продленного дня. В заведении обучается более 60 детей с первого по девятый класс, а образовательный процесс обеспечивают 16 учителей. Директором и основательницей школы является Анна Болгова.

