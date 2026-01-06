logo

Война с Россией В Днепре час ада: Россия накрыла город дронами
commentss НОВОСТИ Все новости

В Днепре час ада: Россия накрыла город дронами

В Днепре в результате массированной атаки дронов-камикадзе повреждены жилые дома и учебные заведения, в городе возникли пожары

6 января 2026, 23:43
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В ночь на 7 января российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по Днепру. По предварительным данным, противник применил не менее 30 ударных дронов типа Shahed. Город находился под непрерывной атакой около часа.

В Днепре час ада: Россия накрыла город дронами

Российская атака дронами по Днепру

В результате ударов повреждена многоэтажная жилая застройка. Также зафиксировано попадание и пожары на территориях детского сада и профессионально-технического учебного заведения. Взрывной волной и обломками повреждены помещения, фасады и близлежащая инфраструктура.

После атаки вспыхнули пожары, в том числе во дворах жилых домов загорелись припаркованные автомобили. На местах работают спасатели и экстренные службы, ликвидируя последствия обстрелов.

В областной военной администрации отметили, что удар был нанесен именно по гражданской инфраструктуре, включая образовательные учреждения. Информация о пострадавших уточняется.

Массированная атака стала очередным примером террора против мирного населения и гражданских объектов в прифронтовых и тыловых городах Украины.

Источник: https://t.me/dnipropetrovskaODA/26806
