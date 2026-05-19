Депутат Державної думи РФ від фракції КПРФ Ренат Сулейманов висловився за якнайшвидше завершення війни проти України, аргументуючи це тим, що російська економіка не здатна витримувати тривале продовження так званої "спеціальної військової операції". Його заяву цитує "Радіо Свобода" з посиланням на інтерв’ю виданню "Континент-Сибір".

Фото: з відкритих джерел

Під час розмови журналісти поцікавилися, як згортання або припинення переговорного процесу щодо України може вплинути на стан державного бюджету Росії. У відповідь Сулейманов звернув увагу на високу частку оборонних і силових витрат у структурі бюджету, яка, за його словами, сягає близько 40%.

На думку депутата, такі масштабні витрати спричиняють зростання інфляційного тиску в країні, а також ведуть до поступового скорочення фінансування соціальних програм та інвестиційних проєктів. Він підкреслив, що продукція військово-промислового комплексу не створює споживчої цінності для цивільної економіки, що додатково ускладнює балансування бюджету.

Сулейманов наголосив, що завершення війни є економічно необхідним кроком для стабілізації ситуації. Водночас він визнав, що навіть у разі скорочення військових витрат постане складне питання подальшої долі працівників оборонної галузі та мобілізованих осіб.

За його словами, після демобілізації мільйони людей можуть повернутися до цивільного життя, що створить серйозне навантаження на ринок праці. Він поставив під сумнів наявність достатньої кількості робочих місць, рівень зарплат та можливості соціальної адаптації для таких громадян.

Портал "Коментарі" вже писав, що останнім часом у публічних виступах та інтерв’ю російський диктатор Володимир Путін почав звертатися до президента України Володимира Зеленського більш стримано та офіційно, використовуючи формулювання "пан Зеленський". Раніше риторика Кремля була значно різкішою та супроводжувалася зневажливими висловлюваннями. На цю зміну звернув увагу британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в інтерв’ю 24 Каналу.