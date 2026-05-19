Депутат Государственной думы РФ от фракции КПРФ Ренат Сулейманов высказался за скорейшее завершение войны против Украины, аргументируя это тем, что российская экономика не способна выдерживать длительное продолжение так называемой "специальной военной операции". Его заявление цитирует Радио Свобода со ссылкой на интервью изданию Континент-Сибирь.

В ходе разговора журналисты поинтересовались, как свертывание или прекращение переговорного процесса в отношении Украины может повлиять на состояние государственного бюджета России. В ответ Сулейманов обратил внимание на высокую долю оборонных и силовых расходов в структуре бюджета, которая, по его словам, составляет около 40%.

По мнению депутата, такие масштабные расходы влекут за собой рост инфляционного давления в стране, а также ведут к постепенному сокращению финансирования социальных программ и инвестиционных проектов. Он подчеркнул, что продукция военно-промышленного комплекса не создает потребительской ценности для гражданской экономики, что дополнительно усложняет балансировку бюджета.

Сулейманов подчеркнул, что завершение войны является экономически необходимым шагом для стабилизации ситуации. В то же время, он признал, что даже в случае сокращения военных расходов встанет сложный вопрос дальнейшей судьбы работников оборонной отрасли и мобилизованных лиц.

По его словам, после демобилизации миллионы людей могут вернуться в гражданскую жизнь, что создаст серьезную нагрузку на рынок труда. Он подверг сомнению наличие достаточного количества рабочих мест, уровень зарплат и возможности социальной адаптации для таких граждан.

