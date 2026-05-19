Останнім часом у публічних виступах та інтерв’ю російський диктатор Володимир Путін почав звертатися до президента України Володимира Зеленського більш стримано та офіційно, використовуючи формулювання "пан Зеленський". Раніше риторика Кремля була значно різкішою та супроводжувалася зневажливими висловлюваннями. На цю зміну звернув увагу британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в інтерв’ю 24 Каналу.

На думку військового експерта, така трансформація у тональності не є випадковою. Він вважає, що на міжнародній арені саме український президент зараз сприймається як сильний та впевнений лідер, який демонструє здатність ухвалювати важливі рішення в умовах війни.

Бреттон-Гордон наголосив, що Україна за останні роки значно зміцнила свій авторитет у світі, особливо у військово-технологічній сфері. Зокрема, українські розробки у галузі безпілотних систем та сучасних методів ведення війни викликають великий інтерес у партнерів та союзників.

За словами полковника, досвід України активно вивчають інші держави, а окремі технології вже використовуються для посилення оборони на Близькому Сході. Він зазначив, що українські напрацювання допомагають країнам краще захищатися від загроз, пов’язаних із застосуванням дронів та новітніх засобів атаки.

Експерт також підкреслив, що Україна ділиться своїми знаннями та практичним досвідом із міжнародними партнерами, тоді як Росія, навпаки, асоціюється із дестабілізацією та агресивною політикою.

Окремо Бреттон-Гордон звернув увагу на психологічний аспект протистояння між Києвом і Москвою. На його думку, дії та заяви президента Зеленського часто мають елемент тонкої політичної гри, яка викликає роздратування у Кремлі. Він вважає українського лідера дуже кмітливим та винахідливим політиком, здатним ефективно використовувати інформаційний простір у боротьбі з Росією.

На думку британського полковника, саме зміна глобального сприйняття ролі України та її президента могла вплинути на риторику Путіна та змусити Кремль коригувати стиль публічних заяв.

