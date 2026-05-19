В последнее время в публичных выступлениях и интервью российский диктатор Владимир Путин стал обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому более сдержанно и официально, используя формулировку "Господин Зеленский". Ранее риторика Кремля была значительно более резкой и сопровождалась пренебрежительными высказываниями. На это изменение обратил внимание британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью 24 каналу.

По мнению военного эксперта, такая трансформация в тональности не случайна. Он считает, что на международной арене именно украинский президент сейчас воспринимается как сильный и уверенный лидер, демонстрирующий способность принимать важные решения в условиях войны.

Бреттон-Гордон подчеркнул, что Украина в последние годы значительно укрепила свой авторитет в мире, особенно в военно-технологической сфере. В частности, украинские разработки в области беспилотных систем и современных методов войны вызывают большой интерес у партнеров и союзников.

По словам полковника, опыт Украины активно изучают другие государства, а некоторые технологии уже используются для усиления обороны на Ближнем Востоке. Он отметил, что украинские наработки помогают странам лучше защищаться от угроз, связанных с применением дронов и новейших средств атаки.

Эксперт также подчеркнул, что Украина делится своими знаниями и практическим опытом с международными партнерами, тогда как Россия, напротив, ассоциируется с дестабилизацией и агрессивной политикой.

Отдельно Бреттон-Гордон обратил внимание на психологический аспект противостояния между Киевом и Москвой. По его мнению, действия и заявления президента Зеленского часто обладают элементом тонкой политической игры, которая вызывает раздражение в Кремле. Он считает украинского лидера очень сообразительным и изобретательным политиком, способным эффективно использовать информационное пространство в борьбе с Россией.

По мнению британского полковника, именно изменение глобального восприятия роли Украины и ее президента могло повлиять на риторику Путина и заставить Кремль корректировать стиль публичных заявлений.

