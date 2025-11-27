У День подяки Зеленський звернувся до Трампа: на що сподівається український президент

Президент Володимир Зеленський звернувся до глави Білого дому Дональда Трампа у важливе для американців свято – День подяки.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Щасливого й благословенного Дня подяки" український президент також побажав першій леді США Меланії Трамп та всьому американському народу.

У мережі Х Зеленський подякував США за підтримку, "яка врятувала так багато життів в Україні та щодня допомагає нам захищати нашу незалежність".

"Ми надзвичайно раді, що наші відносини конструктивні, та очікуємо на подальший позитивний розвиток дипломатії, щоб нарешті назавжди закінчити російську війну проти нашого народу", — зазначив Зеленський.

Український президент також висловив сподівання, що "достойний мир і гарантована безпека стануть нашим спільним досягненням".

Як повідомляв портал "Коментарі", нові зустрічі переговорних команд України та Сполучених Штатів Америки для обговорення мирного плану мають відбутися вже найближчим часом, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Україна очікує конкретних результатів від цих обговорень.

Видання "Коментарі" також писало, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф, який відповідає за дипломатичні ініціативи щодо України, не демонструє особливого прагнення досягти реальної мирної угоди між сторонами конфлікту.

Журналіст Марк Чемпіон вважає, що будь-який досвідчений посередник має на меті забезпечити відчуття підтримки обох сторін переговорного процесу. Проте оприлюднені журналістами записи розмов Віткоффа з представниками Росії свідчать про інше: він фактично не виступав посередником між Україною та Росією, а проводив переговори винятково з російською стороною.