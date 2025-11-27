Президент Владимир Зеленский обратился к главе Белого дома Дональду Трампу в важный для американцев праздник – День благодарения.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Счастливого и благословенного Дня благодарения" украинский президент также пожелал первой леди США Мелании Трамп и всему американскому народу.

В сети Х Зеленский поблагодарил США за поддержку, "спасшую так много жизней в Украине и ежедневно помогающую нам защищать нашу независимость".

"Мы чрезвычайно рады, что наши отношения конструктивны, и ожидаем дальнейшего позитивного развития дипломатии, чтобы наконец навсегда закончить российскую войну против нашего народа", — отметил Зеленский.

Украинский президент также выразил надежду, что "достойный мир и гарантированная безопасность станут нашим общим достижением".

Как сообщал портал "Комментарии", новые встречи переговорных команд Украины и Соединенных Штатов Америки для обсуждения мирного плана должны пройти уже в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. По его словам, Украина ожидает конкретных результатов этих обсуждений.

Издание "Комментарии" также писало, что специальный представитель президента США Стив Виткофф, отвечающий за дипломатические инициативы по Украине, не демонстрирует особого стремления достичь реального мирного соглашения между сторонами конфликта.

Журналист Марк Чемпион считает, что любой опытный посредник имеет целью обеспечить чувство поддержки обеих сторон переговорного процесса. Тем не менее, обнародованные журналистами записи разговоров Виткоффа с представителями России свидетельствуют о другом: он фактически не выступал посредником между Украиной и Россией, а проводил переговоры исключительно с российской стороной.