У Данії відреагували на новий заліт дронів: що обіцяють

Уряд Данії назвав повторну появу невідомих безпілотників над країною, зокрема поблизу військових об'єктів, гібридною атакою. Влада пообіцяла посилити протидронну оборону. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Глава Міноборони зазначив, йдеться про гібридну атаку з використанням різних типів дронів, яка створює загрозу національній безпеці.

Влада поки не має доказів щодо того, хто стоїть за атаками, оскільки розслідування спостережень дронів триває, проте, за словами міністра, "це не випадковість — дії мають системний характер".

Міністр зазначив, що все свідчить про те, що діє професійний суб'єкт.

Поульсен зазначив, що "є країни чи суб'єкти, які можуть бути зацікавлені у підриві нашої підтримки України".

Міністр оборони також зазначив, що "подібних гібридних інцидентів у майбутньому буде більше", а Данія має бути готова ефективно протидіяти їм, особливо на тлі останніх подій в інших європейських країнах.

Міністр юстиції Петер Хуммельгор додав, що атаки у Данії стали продовженням серії тривожних інцидентів у Європі.

"Мета таких гібридних атак — посіяти страх. Вона для того, щоб створити розкол, щоб злякати нас... Зараз важливіше, ніж будь-коли, щоб ми були згуртовані", — наголосив він.

Данія розглядає можливість застосування статті 4 договору НАТО для скликання зустрічі з обговорення цих загроз після того, як Польща та Естонія зробили аналогічні кроки раніше цього місяця. Остаточне рішення ще не ухвалено.

Міністри підкреслили, що через характер атак регулярне виведення з експлуатації інфраструктури країни є "абсолютно нежиттєздатним", і пообіцяли посилити протидронну оборону.

