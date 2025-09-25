В Дании отреагировали на новый залет дронов: что обещают

Правительство Дании назвало повторное появление неизвестных беспилотников над страной, в частности вблизи военных объектов, гибридной атакой. Власти пообещали усилить противодронную оборону. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Беспилотники атаковали Данию. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны отметил, речь идет о гибридной атаке с использованием различных типов дронов, которая создает угрозу национальной безопасности.

Власти пока не имеют доказательств относительно того, кто стоит за атаками, поскольку расследование наблюдений дронов продолжается, однако по словам министра "это не случайность — действия имеют системный характер".

Министр отметил, все свидетельствует о том, что действует профессиональный субъект.

Поульсен отметил, что "есть страны или субъекты, которые могут быть заинтересованы в подрыве нашей поддержки Украины".

Министр обороны также отметил, что "подобных гибридных инцидентов в будущем будет больше", а Дания должна быть готова эффективно им противодействовать, особенно на фоне последних событий в других европейских странах.

Министр юстиции Петер Хуммельгор добавил, что атаки в Дании стали продолжением серии тревожных инцидентов в Европе.

"Цель таких гибридных атак — посеять страх. Она для того, чтобы создать раскол, чтобы испугать нас... Сейчас важнее, чем когда-либо, чтобы мы были сплочены", — подчеркнул он.

Дания рассматривает возможность применения статьи 4 договора НАТО для созыва встречи по обсуждению этих угроз, после того, как Польша и Эстония сделали аналогичные шаги ранее в этом месяце. Окончательное решение еще не принято.

Министры подчеркнули, что из-за характера атак регулярный вывод из эксплуатации инфраструктуры страны является "абсолютно нежизнеспособным", и пообещали усилить противодронную оборону.

