У ЦРУ озвучили шокуючу статистику для російських новобранців в Україні: скільки ті живуть на фронті

Російські військовослужбовці, які прибувають на передову в Україні, мають мінімальні шанси вижити вже у перші хвилини після вступу в бій. Таку оцінку оприлюднив директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф, посилаючись на дані американської розвідки.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За словами очільника ЦРУ, середня тривалість життя новобранця російської армії після прибуття на лінію фронту нині становить лише від 20 до 30 хвилин. Він зазначив, що ця інформація узгоджується не лише з розвідувальними оцінками, а й з відкритими джерелами, які аналізують перебіг бойових дій в Україні.

Реткліфф наголосив, що ключовим фактором, який змінив ситуацію на полі бою, стало масове застосування Україною ударних безпілотників нового покоління. Йдеться про системи, що використовують елементи штучного інтелекту для наведення, пошуку цілей та автономного виконання окремих бойових завдань. Саме такі технології, за його словами, дозволили українським військовим ефективно стримувати значно чисельнішого противника.

У ЦРУ підкреслюють, що дешеві, але високоточні безпілотні комплекси фактично змінили характер сучасної війни. Російська перевага в живій силі дедалі частіше нівелюється технологічними рішеннями, які активно впроваджує Україна.

Раніше представники американської адміністрації вже повідомляли, що втрати російської армії можуть сягати близько семи тисяч військових щотижня. Президент Володимир Зеленський також неодноразово заявляв, що масштабні наступальні операції РФ супроводжуються рекордними людськими втратами, які Кремль продовжує приховувати від власного населення.

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