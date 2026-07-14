Ціна кожного кілометра: Сирський розкрив, які втрати Росія зазнає заради просування на Донбасі

Російська армія продовжує наступальні дії на сході України, проте поступ обходиться їй надзвичайно дорого. За словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, на Донеччині окупанти втрачають понад 400 військовослужбовців заради захоплення всього одного квадратного кілометра території. Про це Сирський повідомив після зустрічі з командувачем Спеціальної місії НАТО з безпеки та підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

Під час переговорів українська сторона поінформувала союзників про поточну ситуацію на фронті та ключові зміни у тактиці ЗСУ.

Головнокомандувач підкреслив, що українські сили прагнуть зробити будь-яке просування російських військ максимально затратним. За його словами, саме такий підхід є основою активної оборони, яка дозволяє не лише стримувати наступ противника, а й поступово виснажувати його бойовий потенціал.

Сирський також наголосив, що Україна працює над поверненням стратегічної ініціативи. Для цього Сили оборони систематично завдають ударів об'єктам російського військово-промислового комплексу на відстані до двох тисяч кілометрів від українського кордону.

Окрім того, українські військові знищують логістичні маршрути армії РФ на глибині 200-300 кілометрів від лінії фронту. Такі дії, за словами головнокомандувача, мають суттєво ускладнити постачання російських підрозділів, знизити їх наступальні можливості та обмежити здатність ворога проводити масовані ракетно-авіаційні атаки територією України.

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