Цена каждого километра: Сырский раскрыл, какие потери Россия несет ради продвижения на Донбассе

Российская армия продолжает наступательные действия на востоке Украины, однако продвижение обходится ей чрезвычайно дорого. По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, в Донецкой области оккупанты теряют более 400 военнослужащих ради захвата всего одного квадратного километра территории. Об этом Сырский сообщил после встречи с командующим Специальной миссии НАТО по безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Во время переговоров украинская сторона проинформировала союзников о текущей ситуации на фронте и ключевых изменениях в тактике ВСУ.

Главнокомандующий подчеркнул, что украинские силы стремятся сделать любое продвижение российских войск максимально затратным. По его словам, именно такой подход лежит в основе активной обороны, которая позволяет не только сдерживать наступление противника, но и постепенно истощать его боевой потенциал.

Сырский также отметил, что Украина работает над возвращением стратегической инициативы. Для этого Силы обороны систематически наносят удары по объектам российского военно-промышленного комплекса на расстоянии до двух тысяч километров от украинской границы.

Кроме того, украинские военные уничтожают логистические маршруты армии РФ на глубине 200-300 километров от линии фронта. Такие действия, по словам главнокомандующего, должны существенно осложнить снабжение российских подразделений, снизить их наступательные возможности и ограничить способность врага проводить массированные ракетно-авиационные атаки по территории Украины.

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