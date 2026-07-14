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Цена каждого километра: Сырский раскрыл, какие потери Россия несет ради продвижения на Донбассе

Главнокомандующий ВСУ заявил, что оккупационная армия теряет сотни военных за каждый квадратный километр, а Украина расширяет удары по российскому тылу на глубину до двух тысяч километров

14 июля 2026, 10:57
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Кравцев Сергей

Российская армия продолжает наступательные действия на востоке Украины, однако продвижение обходится ей чрезвычайно дорого. По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, в Донецкой области оккупанты теряют более 400 военнослужащих ради захвата всего одного квадратного километра территории. Об этом Сырский сообщил после встречи с командующим Специальной миссии НАТО по безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом. 

Цена каждого километра: Сырский раскрыл, какие потери Россия несет ради продвижения на Донбассе

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Во время переговоров украинская сторона проинформировала союзников о текущей ситуации на фронте и ключевых изменениях в тактике ВСУ.

Главнокомандующий подчеркнул, что украинские силы стремятся сделать любое продвижение российских войск максимально затратным. По его словам, именно такой подход лежит в основе активной обороны, которая позволяет не только сдерживать наступление противника, но и постепенно истощать его боевой потенциал.

Сырский также отметил, что Украина работает над возвращением стратегической инициативы. Для этого Силы обороны систематически наносят удары по объектам российского военно-промышленного комплекса на расстоянии до двух тысяч километров от украинской границы.

Кроме того, украинские военные уничтожают логистические маршруты армии РФ на глубине 200-300 километров от линии фронта. Такие действия, по словам главнокомандующего, должны существенно осложнить снабжение российских подразделений, снизить их наступательные возможности и ограничить способность врага проводить массированные ракетно-авиационные атаки по территории Украины.

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Источник: https://t.me/osirskiy/1759
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