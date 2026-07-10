Сырский предупредил о новых планах Кремля: на две области враг хочет усилить давление

Россия не отказалась от своих стратегических целей в войне против Украины и продолжает готовиться к расширению наступательных действий сразу на нескольких направлениях. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, комментируя текущую ситуацию на фронте.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, Кремль по-прежнему намерен полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области, а также усилить давление в Днепропетровской и Запорожской областях. Одновременно российское военное руководство пытается реализовать планы по созданию и дальнейшему расширению так называемой буферной зоны в северных регионах Украины.

Главнокомандующий подчеркнул, что недооценивать возможности противника нельзя, поскольку до переломного момента в войне еще далеко. Несмотря на значительные потери российской армии, она сохраняет способность проводить наступательные операции и усиливает давление на украинские позиции.

Сырский также обратил внимание на рост интенсивности комбинированных воздушных атак. По его словам, российские войска все чаще применяют ракеты, ударные беспилотники и управляемые авиационные бомбы. Кроме того, увеличивается количество ударов по гражданской инфраструктуре и преступлений против мирного населения.

В ответ Украина продолжает наращивать собственные оборонные возможности. Как отметил главком, Вооруженные силы последовательно усиливают боевой потенциал, совершенствуют средства поражения и готовятся к дальнейшим активным действиям, чтобы сорвать планы России и вынудить Кремль перейти к справедливому миру на условиях Украины.

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