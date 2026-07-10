Сирський попередив про нові плани Кремля: на дві області ворог хоче посилити тиск

Росія не відмовилася від своїх стратегічних цілей у війні проти України і продовжує готуватися до розширення наступальних дій одразу на кількох напрямках. На цьому наголосив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи поточну ситуацію на фронті.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, Кремль, як і раніше, має намір повністю окупувати Луганську та Донецьку області, а також посилити тиск у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Водночас російське військове керівництво намагається реалізувати плани щодо створення та подальшого розширення так званої буферної зони у північних регіонах України.

Головнокомандувач наголосив, що недооцінювати можливості противника не можна, оскільки до переломного моменту у війні ще далеко. Незважаючи на значні втрати російської армії, вона зберігає здатність проводити наступальні операції та посилює тиск на українські позиції.

Сирський також звернув увагу на зростання інтенсивності комбінованих повітряних атак. За його словами, російські війська все частіше застосовують ракети, ударні безпілотники та керовані авіаційні бомби. Крім того, збільшується кількість ударів по цивільній інфраструктурі та злочинів проти мирного населення.

У відповідь Україна продовжує нарощувати власні оборонні можливості. Як зазначив головком, Збройні сили послідовно посилюють бойовий потенціал, удосконалюють засоби поразки та готуються до подальших активних дій, щоб зірвати плани Росії та змусити Кремль перейти до справедливого світу на умовах України.

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