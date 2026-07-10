Полгода от нового наступления РФ: Сырский сделал заявление

Россия не смогла реализовать планы нового масштабного наступления в первой половине 2026 года, несмотря на значительное преимущество в численности личного состава и военной техники. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, подводя итоги первых шести месяцев текущего года.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По словам главкома, если ранее российская армия одновременно наступала на 13 оперативных направлениях, то сейчас их количество сократилось до шести-семи. Это свидетельствует о существенном снижении наступательного потенциала противника. Сырский подчеркнул, что ни одна из поставленных Кремлем задач выполнена не была.

Он отметил, что украинские войска продолжают не только удерживать оборону, но и проводят активные наступательные действия. Соотношение штурмовых операций между ВСУ и российской армией сейчас составляет примерно 40 на 60, тогда как темпы продвижения российских подразделений сократились более чем вдвое.

По данным главнокомандующего, среднемесячные потери армии РФ достигают около 32 тысяч убитых и раненых военнослужащих. Это, по его словам, подтверждает эффективность украинской стратегии истощения противника.

Сырский также сообщил о результатах ударов по российской территории. За полгода средства Deep Strike поразили 697 целей, нанеся противнику прямой и косвенный экономический ущерб не менее чем на 6,1 млрд долларов. Еще более семи тысяч объектов были поражены в рамках кампании Middle Strike.

Кроме того, украинская артиллерия выполнила свыше 456 тысяч огневых задач, ракетные войска нанесли более 1140 ударов, авиация Воздушных сил – свыше 1100, а подразделения поддержки провели около 1400 боевых операций.

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