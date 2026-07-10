Півроку від нового наступу РФ: Сирський зробив заяву

Росія не змогла реалізувати плани нового масштабного наступу в першій половині 2026 року, незважаючи на значну перевагу чисельності особового складу та військової техніки. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, підбиваючи підсумки перших шести місяців поточного року.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За словами головкому, якщо раніше російська армія одночасно наступала на 13 оперативних напрямках, то зараз їхня кількість скоротилася до шести-семи. Це свідчить про суттєве зниження наступального потенціалу супротивника. Сирський підкреслив, що жодне з поставлених Кремлем завдань виконано не було.

Він зазначив, що українські війська продовжують не лише утримувати оборону, а й проводять активні наступальні дії. Співвідношення штурмових операцій між ЗСУ та російською армією зараз становить приблизно 40 на 60, тоді як темпи просування російських підрозділів скоротилися більш ніж удвічі.

За даними головнокомандувача, середньомісячні втрати армії РФ досягають близько 32 тисяч убитих та поранених військовослужбовців. Це, за його словами, підтверджує ефективність української стратегії виснаження ворога.

Сирський також повідомив про результати ударів по російській території. За півроку кошти Deep Strike вразили 697 цілей, завдавши противнику прямих і непрямих економічних збитків не менше ніж на 6,1 млрд доларів. Ще понад сім тисяч об'єктів було вражено в рамках кампанії Middle Strike.

Крім того, українська артилерія виконала понад 456 тисяч вогневих завдань, ракетні війська завдали понад 1140 ударів, авіація Повітряних сил – понад 1100, а підрозділи підтримки провели близько 1400 бойових операцій.

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