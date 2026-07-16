В ЦРУ озвучили шокирующую статистику для российских новобранцев в Украине: сколько те живут на фронте

Российские военнослужащие, прибывающие на передовую в Украину, имеют минимальные шансы выжить уже в первые минуты после вступления в бой. Такую оценку обнародовал директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф, ссылаясь на данные американской разведки.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По словам главы ЦРУ, средняя продолжительность жизни новобранца российской армии по прибытии на линию фронта в настоящее время составляет всего от 20 до 30 минут. Он отметил, что эта информация согласуется не только с разведывательными оценками, но и с открытыми источниками, анализирующими ход боевых действий в Украине.

Ретклифф подчеркнул, что ключевым фактором, изменившим ситуацию на поле боя, стало массовое применение Украиной ударных беспилотников нового поколения. Речь идет о системах, использующих элементы искусственного интеллекта для наведения, поиска целей и автономного выполнения отдельных боевых задач. Именно такие технологии, по его словам, позволили украинским военным эффективно сдерживать более многочисленного противника.

В ЦРУ подчеркивают, что дешевые, но высокоточные, беспилотные комплексы фактически изменили характер современной войны. Российское преимущество в живой силе все чаще нивелируется технологическими решениями, активно внедряемыми Украиной.

Ранее представители американской администрации уже сообщали, что потери российской армии могут достигать около семи тысяч военных еженедельно. Президент Владимир Зеленский также неоднократно заявлял, что масштабные наступательные операции РФ сопровождаются рекордными человеческими потерями, которые Кремль продолжает скрывать от своего населения.

Читайте также на портале "Комментарии" — цена каждого километра: Александр Сырский раскрыл, какие потери Россия несет ради продвижения на Донбассе.



