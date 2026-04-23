У чому загроза роїв "Шахедів": чи є в України спосіб, щоб відбитися

Росія останніми днями активно атакує Україну керованими безпілотниками. Під постійним ударом такими "Шахедами" опинилися міста центральної та північної України. Ворог використовує нову тактику: дрони годинами "намотують кола" над містами та тероризують цивільних цілодобовими атаками. Водночас моніторингові канали повідомляють, що армія РФ може готуватися до наступного масованого ракетного удару. Чим небезпечні рої дронів? Як досягти, щоб ворожі дрони не залітали у міста? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Розвиток технологій не стоїть на місці

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що головна загроза керованих дронів полягає в можливості операторові бачити все, що бачить безпілотник, у режимі реального часу.

"Загроза полягає в тому, що оператор бачить те, що бачить дрон. Вони використовують ці дрони для ураження рухомих цілей. Влучання в локомотиви, особливо ті, які у нас були, в поїзди. Це можна зробити лише дроном, який керується в режимі онлайн. Ну і ведення розвідки", — пояснив Жданов.

Він попередив, що наступним етапом розвитку таких технологій можуть стати рої дронів, які працюватимуть автономно.

"Я вам скажу, що наступне покоління буде роєм дронів. Це ще гірше. Це коли один дрон веде зграю та керує, розподіляє цілі, веде розвідку паралельно, у нього буде машинний зір, ми це називаємо штучним інтелектом, і він зіставлятиме цілі та розподілятиме, який із дронів, який за ним летить у цьому рою, призначатиметься на ураження. Рій може працювати без участі оператора", — зауважив експерт.

Він додав, що зараз тривають технологічні перегони.

"От зараз, до речі, йде гонитва, хто перший, ми запустимо цю систему роя чи Російська Федерація. Це наступний етап розвідки цих засобів повітряного нападу", — зазначив експерт.

Треба використовувати легкомоторну авіацію

Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив в ефірі каналу "Київ24", що Україні потрібна легкомоторна авіація для перехоплення дронів поза межами міст.

За його словами, за останні півтора місяці є суттєві зміни в захисті від "Шахедів", і те, що прилетіло — це результат серйозного виснаження нашої системи протиповітряної оборони.

Він акцентував, що навіть малий відсоток пропущених безпілотників несе критичну загрозу, тому дрони мають знищуватися ще на підльоті до населених пунктів.

"Те, що ці "Шахеди" змогли досить довго летіти над територією України і не були збиті, каже про те, що нам чогось не вистачає. І це питання не в дронах-перехоплювачах. Треба використовувати легкомоторну авіацію, яка буде швидко долітати туди, куди треба, буде перехоплювати ці дрони, вони будуть збиватися не в місті. А вони будуть збиватися там, де знаходяться ліси, поля і городи, умовно кажучи", — пояснив Криволап.

