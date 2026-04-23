У чому загроза роїв "Шахедів": чи є в України спосіб, щоб відбитися

Кравцев Сергей
Росія останніми днями активно атакує Україну керованими безпілотниками. Під постійним ударом такими "Шахедами" опинилися міста центральної та північної України. Ворог використовує нову тактику: дрони годинами "намотують кола" над містами та тероризують цивільних цілодобовими атаками. Водночас моніторингові канали повідомляють, що армія РФ може готуватися до наступного масованого ракетного удару. Чим небезпечні рої дронів? Як досягти, щоб ворожі дрони не залітали у міста? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.
Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел
Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що головна загроза керованих дронів полягає в можливості операторові бачити все, що бачить безпілотник, у режимі реального часу.
Він попередив, що наступним етапом розвитку таких технологій можуть стати рої дронів, які працюватимуть автономно.
Він додав, що зараз тривають технологічні перегони.
Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив в ефірі каналу "Київ24", що Україні потрібна легкомоторна авіація для перехоплення дронів поза межами міст.
За його словами, за останні півтора місяці є суттєві зміни в захисті від "Шахедів", і те, що прилетіло — це результат серйозного виснаження нашої системи протиповітряної оборони.
Він акцентував, що навіть малий відсоток пропущених безпілотників несе критичну загрозу, тому дрони мають знищуватися ще на підльоті до населених пунктів.
