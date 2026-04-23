В чем угроза роев "Шахедов": есть ли у Украины способ, чтобы отбиться

Россия в последние дни активно атакует Украину управляемыми беспилотниками. Под постоянным ударом такими Шахедами оказались города центральной и северной Украины. Враг использует новую тактику: дроны часами "наматывают круги" над городами и терроризируют гражданские круглосуточные атаки. В то же время, мониторинговые каналы сообщают, что армия РФ может готовиться к следующему массированному ракетному удару. Чем опасны рои дронов? Как добиться, чтобы вражеские дроны не залетали в города? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Развитие технологий не стоит на месте

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что главная угроза управляемых дронов заключается в возможности оператору видеть все, что видит беспилотник, в режиме реального времени.

"Угроза состоит в том, что оператор видит то, что видит дрон. Они используют эти дроны для поражения движущихся целей. Попадания в локомотивы, особенно те, которые у нас были, в поезда. Это можно сделать только дроном, управляемым в режиме онлайн. Ну и ведение разведки", – объяснил Жданов.

Он предупредил, что следующим этапом развития таких технологий могут стать рои дронов, которые будут работать автономно.

"Я вам скажу, что следующее поколение будет роем дронов. Это еще ужаснее. Это когда один дрон ведет стаю и управляет, распределяет цели, ведет разведку параллельно, у него будет машинное зрение, мы это называем искусственным интеллектом, и он будет сопоставлять цели и распределять, какой из дронов, летящих в этом рое, будет назначаться на поражение. Рой может работать без участия оператора", — отметил эксперт.

Он добавил, что сейчас продолжаются технологические гонки.

"Вот сейчас, кстати, идет погоня, кто первый, мы запустим эту систему роя или Российскую Федерацию. Это следующий этап разведки этих средств воздушного нападения", – отметил эксперт.

Надо использовать легкомоторную авиацию

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил в эфире канала "Киев24", что Украине нужна легкомоторная авиация для перехвата дронов вне городов.

По его словам, за последние полтора месяца есть существенные изменения в защите от "Шахедов", и прилетевшее — это результат серьезного истощения нашей системы противовоздушной обороны.

Он подчеркнул, что даже малый процент пропущенных беспилотников несет критическую угрозу, поэтому дроны должны уничтожаться еще на подлете к населенным пунктам.

"То, что эти "Шахеды" смогли достаточно долго лететь над территорией Украины и не были сбиты, говорит о том, что нам чего-то не хватает. И этот вопрос не в дронах-перехватчиках. Надо использовать легкомоторную авиацию, которая будет быстро долетать туда, куда надо, будет перехватывать эти дроны, они будут сбиваться, они будут сбиваться, они будут сбиваться, они будут сбиваться. огороды, условно говоря", — объяснил Криволап.

