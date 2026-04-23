В чем угроза роев "Шахедов": есть ли у Украины способ, чтобы отбиться

Кравцев Сергей
Россия в последние дни активно атакует Украину управляемыми беспилотниками. Под постоянным ударом такими Шахедами оказались города центральной и северной Украины. Враг использует новую тактику: дроны часами "наматывают круги" над городами и терроризируют гражданские круглосуточные атаки. В то же время, мониторинговые каналы сообщают, что армия РФ может готовиться к следующему массированному ракетному удару. Чем опасны рои дронов? Как добиться, чтобы вражеские дроны не залетали в города? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников
Военный эксперт Олег Жданов отметил, что главная угроза управляемых дронов заключается в возможности оператору видеть все, что видит беспилотник, в режиме реального времени.
Он предупредил, что следующим этапом развития таких технологий могут стать рои дронов, которые будут работать автономно.
Он добавил, что сейчас продолжаются технологические гонки.
Авиационный эксперт Константин Криволап заявил в эфире канала "Киев24", что Украине нужна легкомоторная авиация для перехвата дронов вне городов.
По его словам, за последние полтора месяца есть существенные изменения в защите от "Шахедов", и прилетевшее — это результат серьезного истощения нашей системы противовоздушной обороны.
Он подчеркнул, что даже малый процент пропущенных беспилотников несет критическую угрозу, поэтому дроны должны уничтожаться еще на подлете к населенным пунктам.
