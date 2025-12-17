Супутникові знімки показали сліди вибуху українського підводного дрона в порту Новоросійська – він стався за кілька десятків метрів від підводного човна "Варшав'янка". На фотографії, зробленій 16 грудня, добре видно пошкодження, які отримав внаслідок вибуху пірс. Підводний човен класу "Варшав'янка", носій крилатих ракет "Калібр", про поразку якого заявила Україна, як і раніше, стоїть на своєму місці. У чому суть підриву підводного човна в Новоросійську? Скільки ще таких субмарин є у Чорному морі? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, проаналізувавши думки експертів.

Підрив підводного човна Варшавянка. Фото: з відкритих джерел

Втрата "Варшав'янки" має велике значення для російського військового флоту

Військовий експерт Юрій Федоров заявив, що операція Сил оборони України щодо проникнення в порт Новоросійськ та підрив підводного човна "Варшав'янка" – фантастичний успіх ЗСУ та одночасно – фантастичний провал Росії.

"Перший висновок, який напрошується, це — фантастична за якістю і за зухвалістю операція спецслужб України і Військово-морських сил України. Уявіть собі, підводний дрон — апарат, керувати яким дуже складно на відстані. Тим паче на відстані в кілька сотень кілометрів. Ці апарати підводні безпілотні проникли в Цемеську бухту, де розташований Новоросійський порт і ціла низка нафтоналивних терміналів стратегічного значення", — наголосив аналітик.

За ідеєю, зазначає експерт, порт Новоросійськ повинен бути об'єктом РФ, що найбільш охороняється, на узбережжі Чорного моря. Однак, як підкреслив Федоров, український дрон, ймовірно, подолав "багатошарову систему охорони", яка мала бути, і вдарив по підводному човні. Експерт зазначив, що командування Чорноморського флоту РФ просто не могло заперечувати "вражаючий вибух" у порту.

Федоров припускає, що субмарина значно пошкоджена, але якщо командування Чорноморського флоту визнає втрату підводного човна, російська прокуратура почне слідство за фактом недбалого ставлення до службових обов'язків командирів, офіцерів РФ, які навчають за безпеку в порту.

За його словами, втрата "Варшав'янки" має велике значення для російського військового флоту. Свого часу було побудовано та прийнято на озброєння РФ 12 таких підводних човнів, з яких 6 приписані до Чорноморського флоту, решта – до Тихоокеанського флоту Росії. Раніше ЗСУ вже пошкодили у Чорному морі одну "Варшав'янок" і з того часу, за словами аналітика, вона перебуває в ремонті. Чи підлягає субмарину відновленню, невідомо.

Важливо знищувати ці човни

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив в інтерв'ю "24 Каналу", що субмарини РФ потрібно знищувати, адже вони становлять небезпеку для України. Саме ці човни є носіями ракет.

Полковник ЗСУ у запасі зазначив, що росіяни мали 4 дизельні підводні човни у Чорному морі – "Великий Новгород", "Краснодар", "Колпіно" та "Ростов-на-Дону".

Останнього вже раніше вперше в історії вразили крилатою ракетою, а згодом "дотопили". Тому зараз підводні дрони СБУ атакували одну із трьох субмарин.

"З відео видно, що удар був у кормову частину. Тобто, як мінімум, уражені і гвинт, і кермо. Можливо, дісталися і до самого дизельного генератора чи акумуляторних батарей. Тому можна сказати, що два підводні човни росіян вже вийшли з ладу, а два залишилися", – пояснив він.

Світан додав, що човни, які залишилися, мають торпедні апарати, в які ворог може завантажити ракети "Калібр". Тобто російські ракети можуть здійснювати виліт із підводного пуску, щоб атакувати Україну. Саме тому важливо знищувати ці човни, які є носіями озброєння.

