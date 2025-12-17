Спутниковые снимки показали следы взрыва украинского подводного дрона в порту Новороссийска – он произошел в нескольких десятках метров от подлодки "Варшавянка". На фотографии, сделанной 16 декабря, хорошо видны повреждения, которые получил в результате взрыва пирс. Подлодка класса "Варшавянка", носитель крылатых ракет "Калибр", о поражении которой заявила Украина, по-прежнему стоит на своем месте. В чем суть подрыва подлодки в Новороссийске? Сколько еще таких субмарин есть в Черном море? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Подрыв подлодки Варшавянка. Фото: из открытых источников

Потеря "Варшавянки" имеет большое значение для российского военного флота

Военный эксперт Юрий Федоров заявил, что операция Сил обороны Украины по проникновению в порт Новороссийск и подрыв подводной лодки "Варшавянка" – фантастический успех ВСУ и одновременно – фантастический провал России.

"Первый вывод, который напрашивается, это – фантастическая по качеству и по дерзости операция спецслужб Украины и Военно-морских сил Украины. Представьте себе, подводный дрон — аппарат, управлять которым очень сложно на расстоянии. Тем более на расстоянии в несколько сот километров. Эти аппараты подводные беспилотные проникли в Цемесскую бухту, где расположен Новороссийский порт и целый ряд нефтеналивных терминалов стратегического значения", — подчеркнул аналитик.

По идее, отмечает эксперт, порт Новороссийск должен быть самым охраняемым объектом РФ на побережье Черного моря. Однако, как подчеркнул Федоров, украинский дрон, вероятно, преодолел "многослойную систему охрану", которая должна была быть, и ударил по подводной лодке. Эксперт отметил, что командование Черноморского флота РФ просто не могло отрицать "впечатляющий взрыв" в порту.

Федоров предполагает, что субмарина значительно повреждена, но, если командование Черноморского флота признает потерю подлодки, российская прокуратура начнет следствие по факту халатного отношения к служебным обязанностям командиров, офицеров РФ, отучающих за безопасность в порту.

По его словам, потеря "Варшавянки" имеет большое значение для российского военного флота. В свое время было построено и принято на вооружение РФ 12 таких подводных лодок, из которых 6 приписаны к Черноморскому флоту, остальные — к Тихоокеанскому флоту России. Ранее ВСУ уже повредили в Черном море одну "Варшавянок" и с тех пор, по словам аналитика, она находится в ремонте. Подлежит ли субмарина восстановлению, неизвестно.

Важно уничтожать эти лодки

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил в интервью "24 Каналу", что субмарины РФ нужно уничтожать, ведь они представляют опасность для Украины. Именно эти лодки являются носителями ракет.

Полковник ВСУ в запасе отметил, что россияне имели 4 дизельных подводных лодок в Черном море – "Великий Новгород", "Краснодар", "Колпино" и "Ростов-на-Дону".

Последнего уже ранее впервые в истории поразили крылатой ракетой, а затем "дотопили". Поэтому сейчас подводные дроны СБУ атаковали одну из трех субмарин.

"Из видео видно, что удар был в кормовую часть. То есть, как минимум, поражены и винт, и руль. Возможно, добрались и до самого дизельного генератора или аккумуляторных батарей. Поэтому можно сказать, что две подводные лодки россиян уже вышли из строя, а две остались", – пояснил он.

Свитан добавил, что у лодок, которые остались, есть торпедные аппараты, в которые враг может загрузить ракеты "Калибр". То есть российские ракеты могут осуществлять вылет с подводного пуска, чтобы атаковать Украину. Именно поэтому важно уничтожать эти лодки, которые являются носителями вооружения.

