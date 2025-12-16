logo

Почему эта операция войдет в историю: как Украина поразила подлодку в Новороссийске
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему эта операция войдет в историю: как Украина поразила подлодку в Новороссийске

В ВМС ВСУ раскрыли детали сложного удара по «Варшавянке» и напомнили о беспрецедентных потерях России в Черном море

16 декабря 2025, 13:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Подготовка операции по уничтожению российской подлодки типа "Варшавянка" в порту Новороссийска требовала длительной и многоуровневой планировки. Об этом во время эфира национального телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Почему эта операция войдет в историю: как Украина поразила подлодку в Новороссийске

Дмитрий Плетенчук. Фото: из открытых источников

По его словам, речь шла о сложном комплексе действий, который охватывал не только создание средства поражения, но и тщательную организацию всей операции. Особое внимание было уделено безопасности и недопущению утечки информации, что было критически важно для успешного выполнения задачи.

Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что подобные операции не могут быть спонтанными и нуждаются в четкой координации на всех этапах.

Представитель ВМС отметил, что дополнительные трудности создавала усиленная система защиты военно-морской базы в Новороссийске. Именно из-за угрозы ударов российская сторона в последнее время практически не удерживает корабли и подлодки в акватории Черного моря. Обычно они вынуждены находиться в порту и при опасности оперативно менять место стоянки или выходить из базы. В то же время, по словам Плетенчука, на этот раз противник не ощущал угрозы, что и стало одной из ключевых предпосылок успеха операции.

Также он напомнил, что подлодка "Ростов-на-Дону" была поражена украинскими силами еще в 2024 году. Это стало первым случаем со времен Второй мировой войны, когда подлодка была уничтожена в боевых условиях. Нынешнее поражение стало уже вторым схожим случаем для России.

По словам Дмитрия Плетенчука, сейчас в РФ осталось еще две подлодки – носители крылатых ракет, а также одна лодка, не имеющая такого вооружения. Всего ранее Россия имела шесть подлодок в Черном море.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, кто действительно стоит за адским ударом по порту в Новороссийске.




