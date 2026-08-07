У чому проблема з пусковими установками РФ: як її вирішити

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Кравцев Сергей
Радник президента України з питань зв'язку та РЕБ Сергій Флеш Бескрестнов заявив, що ураження пускових установок Іскандерів є вкрай важким завданням для Сил оборони. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Ми – Україна". У чому полягає проблема з пусковими установками РФ? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.
Пускові установки рф. Фото: з відкритих джерел
Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко зазначив, один із напрямків – для завдання ударів по ракетним установкам – використовувати наші літаки.
За його словами, для ударів по ракетних пускових установках Силам оборони України доведеться використовувати авіацію радянського зразка.
Він зауважив, крім того, для забезпечення точних ударів по російських пускових установках необхідні розвіддані.
Військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004-2015 роках Іван Ступак зазначив в ефірі каналу "Київ 24", що ворожі пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів потрібно знищувати на моменті їх розгортання.
Водночас, уточнив експерт, все ж є певні варіанти, яким чином ці установки можна "підловити", аби не чекати на американські ракети, бо "нам їх не вистачить".
Також видання "Коментарі" повідомляло – таємні переговори з Кремлем: чи справді Захід уже шукає формулу миру без України.