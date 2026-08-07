У чому проблема з пусковими установками РФ: як її вирішити

Радник президента України з питань зв'язку та РЕБ Сергій Флеш Бескрестнов заявив, що ураження пускових установок Іскандерів є вкрай важким завданням для Сил оборони. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Ми – Україна". У чому полягає проблема з пусковими установками РФ? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.

Пускові установки рф. Фото: з відкритих джерел

Нам заважають певні обмеження США

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко зазначив, один із напрямків – для завдання ударів по ракетним установкам – використовувати наші літаки.

"Однак для них потрібна авіаційна зброя, у такому випадку – бомби. Вони є в невеликих кількостях, у тому числі й американські. Є навіть такі, що мають дальність 900 км. Тобто ми можемо їх застосовувати, але обмежено", – зазначив Романенко.

За його словами, для ударів по ракетних пускових установках Силам оборони України доведеться використовувати авіацію радянського зразка.

"У нас є американські винищувачі F-16. Але американці накладають обмеження: для ударів по території РФ використовуйте що завгодно, тільки не F-16, які виробляються в США. Це свідчить про те, що вони залежать від позиції Російської Федерації. По-друге, щоб ефективно застосовувати F-16, потрібне інформаційне забезпечення з літаків радіолокаційного виявлення та управління. У нас поки що немає офіційної інформації про те, що надійшли обіцяні два таких шведських літаки", — зазначив Романенко.

Він зауважив, крім того, для забезпечення точних ударів по російських пускових установках необхідні розвіддані.

Є певні варіанти, яким чином ці установки можна "підловити"

Військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004-2015 роках Іван Ступак зазначив в ефірі каналу "Київ 24", що ворожі пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів потрібно знищувати на моменті їх розгортання.

"Наші військові чітко заздалегідь знають, коли і що, куди буде висуватися, де буде запускатися… Інша історія, що ми поки що до них дотягнутися не можемо", — додав Ступак.

Водночас, уточнив експерт, все ж є певні варіанти, яким чином ці установки можна "підловити", аби не чекати на американські ракети, бо "нам їх не вистачить".

"Президент казав про 300 штук, попросив у американців. Але це половина річного виробництва. По-друге, тільки за минулий місяць по нас прилетіло майже 130 балістичних ракет. Тобто цього запасу нам вистачить буквально на 2,5-3 місяці активного обстрілу. А далі, що?", – задається питанням експерт.

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