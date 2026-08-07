В чем проблема с пусковыми установками РФ: как ее решить

Советник президента Украины по связи и РЭБ Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что поражение пусковых установок Искандеров является крайне трудной задачей для Сил обороны. Об этом он сказал в эфире телеканала "Мы — Украина". В чем состоит проблема с пусковыми установками РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Пусковые установки РФ. Фото: из открытых источников

Нам мешают некоторые ограничения США

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко отметил, одно из направлений – для нанесения ударов по ракетным установкам – использовать наши самолеты.

"Однако для них нужно авиационное оружие, в таком случае – бомбы. Они в небольших количествах, в том числе и американские. Есть даже имеющие дальность 900 км. То есть, мы можем их применять, но ограниченно", – отметил Романенко.

По его словам, для ударов по ракетным пусковым установкам Силам обороны Украины придется использовать авиацию советского образца.

"У нас есть американские истребители F-16. Но американцы накладывают ограничения: для ударов по территории РФ используйте что угодно, только не производимые в США F-16. Это свидетельствует о том, что они зависят от позиции русской Федерации. Во-вторых, чтобы эффективно применять F-16, необходимо информационное обеспечение самолетов радиолокационного обнаружения и управления. У нас пока нет официальной информации о том, что поступили обещанные два таких шведских самолета", — отметил Романенко.

Он отметил, кроме того, для обеспечения точных ударов по российским пусковым установкам необходимы разведданные.

Есть определенные варианты, каким образом эти установки можно "подловить"

Военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004-2015 годах Иван Ступак отметил в эфире канала "Киев 24", что вражеские пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов нужно уничтожать на момент их развертывания.

"Наши военные четко заранее знают, когда и что, куда будет выдвигаться, где будет запускаться… Другая история, что мы пока до них дотянуться не можем", — добавил Ступак.

В то же время, уточнил эксперт, все же есть определенные варианты, каким образом эти установки можно "подловить", чтобы не ждать американских ракет, потому что "нам их не хватит".

"Президент говорил о 300 штуках, попросил у американцев. Но это половина годового производства. Во-вторых, только за прошлый месяц за нами прилетело почти 130 баллистических ракет. То есть этого запаса нам хватит буквально на 2,5-3 месяца активного обстрела. А дальше, что?", — задается вопросом эксперт.

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