В чем проблема с пусковыми установками РФ: как ее решить

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Советник президента Украины по связи и РЭБ Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что поражение пусковых установок Искандеров является крайне трудной задачей для Сил обороны. Об этом он сказал в эфире телеканала "Мы — Украина". В чем состоит проблема с пусковыми установками РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Пусковые установки РФ. Фото: из открытых источников
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко отметил, одно из направлений – для нанесения ударов по ракетным установкам – использовать наши самолеты.
По его словам, для ударов по ракетным пусковым установкам Силам обороны Украины придется использовать авиацию советского образца.
Он отметил, кроме того, для обеспечения точных ударов по российским пусковым установкам необходимы разведданные.
Военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004-2015 годах Иван Ступак отметил в эфире канала "Киев 24", что вражеские пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов нужно уничтожать на момент их развертывания.
В то же время, уточнил эксперт, все же есть определенные варианты, каким образом эти установки можно "подловить", чтобы не ждать американских ракет, потому что "нам их не хватит".
Также издание "Комментарии" сообщало – тайные переговоры с Кремлем: действительно ли Запад уже ищет формулу мира без Украины.