Таємні переговори з Кремлем: чи справді Захід уже шукає формулу миру без України

Поки офіційні переговори щодо завершення війни залишаються у глухому куті, Bloomberg повідомив про чергову таємну зустріч європейських та російських представників. За даними агентства, до неформальних консультацій долучилися колишні високопосадовці Великої Британії, Франції та Німеччини. Наскільки такі контакти можуть вплинути на реальний переговорний процес? Чи свідчить це про пошук нової формули миру, чи Захід уже готує ґрунт для можливих компромісів із Кремлем? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Росіяни вміло маніпулюють європейськими проклітиками

Політолог, викладач Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка, експерт з міжнародної політики Петро Олещук зазначив, що досить давно відомо про наявність відповідних контактів. Наскільки вони можуть бути корисні – це питання дуже спірне.

"Власне, це продовження старої моделі, сенс якої полягає у тому, що з Росією можна домовитися, головне там йти на якісь поступки, знайти якісь компроміси. Тобто це модель, яка виходить із того, що в Росії є якісь раціональні вимоги, якщо їх задовольнити, то, в принципі, можна досягнути якогось більш-менш стабільного миру. Хоча насправді вимоги Путіна від початку не були якимись раціональними. Він достатньо прозоро декларує свою головну ціль – знищення України. При цьому, оскільки така ціль виглядає занадто ірраціональною і абсурдною для західних європейських політиків, то, відповідно, російська дипломатія достатньо ефективно маніпулює тезою про те, що нібито в них є певні раціональні цілі, задоволення яких може припинити війну. Наприклад, треба їм щось віддати, треба зняти якісь санкції, треба піти на поступки", – зазначив Петро Олещук.

Він продовжує, і от в такий спосіб росіяни просто розосереджують європейську увагу до реальних проблем України, створюють штучні перешкоди на шляху розширення підтримки України. Все це дозволяє росіянам достатньо ефективно тягнути час.

"При цьому, знову ж таки, росіяни використовують політиків-відставників, які раніше багато контактували з європейськими політиками. Європейські політики, у свою чергу, досі мають багато ілюзій по відношенню до Росії, що Росія не може допустити розпаду Росії, не може допустити кризи в Росії, що треба з Росією домовлятися, треба йти на поступки і так далі і тому подібне. Тому, насправді, росіяни просто маніпулюють західними політиками, користуючись їхньою наївною вірою в те, що з Росією завжди можна домовитись. Головне лише знайти відповідну ціну і формулу", – підсумував політолог.

Вважати ці зустрічі "підготовкою капітуляції України" чи "швидким проривом до миру" — не варто

Політичний експерт Світлана Кушнір вважає, що на такі витоки інформації треба дивитися прагматично та без ілюзій.

"По-перше, поява екс-чиновників із Британії, Франції та Німеччини у кулуарних перемовинах свідчить не про готовність Заходу здавати позиції. Ймовірно йдеться про намагання окремих західних еліт та інтелектуальних кіл прощупати межі можливого компромісу й зрозуміти реальний настрій у Москві. Проте важливо розуміти різницю: відставні політики та аналітики не мають мандату на ведення офіційних перемовин. Вони виступають скоріше "зондажною групою", чиї ідеї не зобов’язують офіційні уряди ні до чого", – зазначила експерт.

Вона продовжує, другий момент полягає у тому, що ключовий фактор сьогодні – це реалії на землі та в небі.

"Умовно про якісь реалістичні мирні формули чи рамкові угоди можна говорити лише на папері, оскільки зараз ми спостерігаємо жорстку фазу війни на виснаження. Вона поєднує як виснажливу "війну міст", так і систематичний обмін масованими ударами по логістичній та енергетичній інфраструктурі. Поки одна зі сторін вважатиме, що може змінити баланс сил за допомогою воєнного тиску та руйнування тилу супротивника, жодна форма дипломатії не дасть стійкого результату", – зазначила Світлана Кушнір.

Співрозмовниця порталу "Коментарі" зауважує, ну і звісно ж не треба забувати про ключовий третій пункт – Кремль використовує будь-які подібні неформальні канали не для пошуку справедливого миру, а для спроб розколоти єдиний фронт підтримки України та легітимізувати свої загарбницькі апетити. Для Заходу ж подібний зондаж – це намагання розробити сценарії на випадок тривалого позиційного протистояння чи раптових геополітичних зрушень.

"Тому вважати ці зустрічі "підготовкою капітуляції України" чи, навпаки, "швидким проривом до миру" не варто. Реальний переговорний процес і його контури будуть визначатися не у таємних кабінетах колишніх дипломатів, а здатністю України тримати удар, ефективністю західної військово-економічної допомоги та реальним економічним виснаженням самого агресора", – резюмувала Світлана Кушнір.

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