Тайные переговоры с Кремлем: действительно ли Запад уже ищет формулу мира без Украины

Пока официальные переговоры по завершению войны остаются в тупике, Bloomberg сообщил об очередной тайной встрече европейских и российских представителей. По данным агентства, к неформальным консультациям присоединились бывшие чиновники Великобритании, Франции и Германии. Насколько эти контакты могут повлиять на реальный переговорный процесс? Свидетельствует ли это поиск новой формулы мира, или Запад уже готовит почву для возможных компромиссов с Кремлем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Россияне умело манипулируют европейскими проклетиками

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отметил, что достаточно давно известно о наличии соответствующих контактов. Насколько они могут быть полезны – этот вопрос очень спорный.

"Собственно, это продолжение старой модели, смысл которой заключается в том, что с Россией можно договориться, главное там идти на какие-то уступки, найти компромиссы. То есть это модель, исходящая из того, что у России есть какие-то рациональные требования, если их удовлетворить, то, в принципе, можно достичь какого-то более или менее стабильного мира. Хотя на самом деле требования Путина изначально не были рациональными. Он достаточно прозрачно декларирует свою главную цель – уничтожение Украины. При этом, поскольку такая цель выглядит слишком иррациональной и абсурдной для западных европейских политиков, соответственно российская дипломатия достаточно эффективно манипулирует тезисом о том, что якобы у них есть определенные рациональные цели, удовлетворение которых может прекратить войну. Например, нужно им что-то отдать, нужно снять какие-то санкции, нужно пойти на уступки", – отметил Петр Олещук.

Он продолжает, и вот таким образом россияне просто рассредоточивают европейское внимание на реальных проблемах Украины, создают искусственные препятствия на пути расширения поддержки Украины. Все это позволяет россиянам достаточно эффективно тянуть время.

"При этом, опять же, россияне используют политиков-отставников, ранее много контактировавших с европейскими политиками. Европейские политики, в свою очередь, до сих пор питают много иллюзий по отношению к России, что Россия не может допустить распада России, не может допустить кризиса в России, что нужно с Россией договариваться, нужно идти на уступки и так далее и тому подобное. Поэтому россияне просто манипулируют западными политиками, пользуясь их наивной верой в то, что с Россией всегда можно договориться. Главное только найти соответствующую цену и формулу", – подытожил политолог.

Считать эти встречи "подготовкой капитуляции Украины" или "быстрым прорывом к миру" – не стоит

Политический эксперт Светлана Кушнир считает, что на такие утечки информации нужно смотреть прагматично и без иллюзий.

Во-первых, появление экс-чиновников из Британии, Франции и Германии в кулуарных переговорах свидетельствует не о готовности Запада сдавать позиции. Вероятно, речь идет о попытках отдельных западных элит и интеллектуальных кругов прощупать границы возможного компромисса и понять реальное настроение в Москве. Однако важно понимать разницу: у отставных политиков и аналитиков нет мандата на ведение официальных переговоров. Они выступают скорее "зондажной группой", чьи идеи не обязывают официальные правительства ни к чему", – отметила эксперт.

Она продолжает, второй момент заключается в том, что ключевой фактор сегодня – реалии на земле и в небе.

"Условно какие-то реалистические мирные формулы или рамочные соглашения можно говорить только на бумаге, поскольку сейчас мы наблюдаем жесткую фазу войны на истощение. Она объединяет как изнуряющую "войну городов", так и систематический обмен массированными ударами по логистической и энергетической инфраструктуре. Пока одна из сторон сочтет, что может изменить баланс сил посредством военного давления и разрушения тыла противника, ни одна форма дипломатии не даст устойчивого результата", – отметила Светлана Кушнир.

Собеседница портала "Комментарии" отмечает, ну и конечно же не нужно забывать о ключевом третьем пункте – Кремль использует какие-либо подобные неформальные каналы не для поиска справедливого мира, а для попыток расколоть единый фронт поддержки Украины и легитимизировать свои захватнические аппетиты. Для Запада подобный зондаж – это попытка разработать сценарии на случай длительного позиционного противостояния или внезапных геополитических сдвигов.

"Поэтому считать эти встречи подготовкой капитуляции Украины или, наоборот, быстрым прорывом к миру не стоит. Реальный переговорный процесс и его контуры будут определяться не в тайных кабинетах бывших дипломатов, а способностью Украины держать удар, эффективностью западной военно-экономической помощи и реальным экономическим истощением самого агрессора", – резюмировала Светлана Кушнир.

Также издание "Комментарии" сообщало — Россия заплатит: ЕС готовит жесткие шаги за удар по Киевщине.



