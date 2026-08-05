Розкрилися подробиці секретних переговорів Європи з Росією щодо припинення війни в Україні

Європейські країни продовжують шукати можливих варіантів припинення війни в Україні не лише через офіційні дипломатичні канали. За інформацією Bloomberg, минулого місяця відбулася ще одна закрита зустріч представників Європи та Росії, присвячена перспективам урегулювання конфлікту.

ЄС та Росія. Фото: з відкритих джерел

Як стверджують джерела агентства, участь у переговорах взяли колишні високопосадовці Великобританії, Франції та Німеччини. Серед учасників називаються екс-радник британського уряду з питань національної безпеки Тім Барроу, колишній державний секретар Німеччини Маркус Едерер та відомий французький дипломат П'єр Вімон. При цьому особи представників російської сторони джерела не розкривають.

Офіційного підтвердження проведення подібних консультацій поки що не було. Представники країн, чиї колишні чиновники нібито брали участь в обговоренні, не коментують публічно інформацію Bloomberg.

Видання зазначає, що подібний формат відомий як дипломатія другого треку. У таких зустрічах зазвичай беруть участь колишні політики, дипломати, експерти та аналітичні центри, які не мають офіційних повноважень вести переговори від імені держав. Їхнє завдання полягає в обміні ідеями та пошуку можливих компромісних рішень, які згодом можуть бути передані чинним урядам для подальшого обговорення.

За даними Bloomberg, подібні неформальні контакти використовуються для оцінки потенційних сценаріїв завершення війни та зниження міжнародної напруги. Однак поки що невідомо, чи приведуть ці консультації до будь-яких практичних рішень чи залишаться лише експертним майданчиком для обміну думками.

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