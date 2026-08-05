logo

BTC/USD

64086

ETH/USD

1867.54

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Вскрылись подробности секретных переговоров Европы с Россией по прекращению войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Вскрылись подробности секретных переговоров Европы с Россией по прекращению войны в Украине

По данным агентства, бывшие высокопоставленные дипломаты нескольких европейских стран провели конфиденциальную встречу с представителями РФ, обсуждая возможные пути

5 августа 2026, 10:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейские страны продолжают искать возможные варианты прекращения войны в Украине не только через официальные дипломатические каналы. По информации Bloomberg, в прошлом месяце состоялась еще одна закрытая встреча представителей Европы и России, посвященная перспективам урегулирования конфликта.

Вскрылись подробности секретных переговоров Европы с Россией по прекращению войны в Украине

ЕС и Россия. Фото: из открытых источников

Как утверждают источники агентства, участие в переговорах приняли бывшие высокопоставленные чиновники Великобритании, Франции и Германии. Среди участников называются экс-советник британского правительства по вопросам национальной безопасности Тим Барроу, бывший государственный секретарь Германии Маркус Эдерер, а также известный французский дипломат Пьер Вимон. При этом личности представителей российской стороны источники не раскрывают.

Официального подтверждения проведения подобных консультаций пока не последовало. Представители стран, чьи бывшие чиновники якобы участвовали в обсуждении, публично не комментируют информацию Bloomberg.

Издание отмечает, что подобный формат известен как дипломатия "второго трека". В таких встречах обычно участвуют бывшие политики, дипломаты, эксперты и аналитические центры, которые не обладают официальными полномочиями вести переговоры от имени государств. Их задача заключается в обмене идеями и поиске возможных компромиссных решений, которые впоследствии могут быть переданы действующим правительствам для дальнейшего обсуждения.

По данным Bloomberg, подобные неформальные контакты используются для оценки потенциальных сценариев завершения войны и снижения международной напряженности. Однако пока неизвестно, приведут ли эти консультации к каким-либо практическим решениям или останутся лишь экспертной площадкой для обмена мнениями.

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине: на Западе предупредили, что у Путина остается последний козырь.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-05/european-and-russian-ex-officials-held-talks-on-war-in-ukraine
Теги:

Новости

Все новости