У чому полягає "зимова" тактика Кремля: через що Повітряні сили ЗСУ програють

Кравцев Сергей
Росія продовжує влаштовувати терор, завдаючи ударів по Україні. Чого критично не вистачає Повітряним силам для ефективного захисту? У чому полягає "зимова" тактика Кремля? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.
ППО.
Директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський заявив в ефірі Radio NV, що окрім простого висловлення невдоволення роботою Повітряних сил Збройних сил України, треба говорити і про ті можливості, які їм надано.
Відповідаючи на запитання про недоліки у роботі мобільних вогневих груп, експерт нагадав про те, що раніше з мобільних вогневих груп (МОГ) людей переводили до Сухопутних військ.
Крім того, Храпчинський наголосив на суттєвому поліпшенні ворогом технічних можливостей своїх ударних безпілотників. Також росіяни активно отримують розвідувальну інформацію з "Шахедів", що дозволяє їм обходити МОГ або інші системи протиповітряної оборони, що ускладнює можливість перехоплення.
При цьому Храпчинський визнав, що нам не вистачає достатньої кількості високотехнологічної зброї, тобто засобів радіолокації чи іншої детекції, яка б допомогла нам якісніше наводитися.
Експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долинце заявив в ефірі телемарафону, що російська окупаційна армія, швидше за все, продовжить завдавати дронових ударів по цивільній інфраструктурі України до закінчення опалювального періоду.
Експерт зазначив, що ворожа тактика передбачає, зокрема, запуск по мирному населенню понад 100 дронів на годину.
Експерт пояснив, що має на увазі інтенсивність застосування дронів під час однієї атаки.
Друга важлива складова, як наголосив Долинце, полягає в тому, що росіяни змістили фокус на цивільну критичну інфраструктуру.
