У чому полягає "зимова" тактика Кремля: через що Повітряні сили ЗСУ програють

Росія продовжує влаштовувати терор, завдаючи ударів по Україні. Чого критично не вистачає Повітряним силам для ефективного захисту? У чому полягає "зимова" тактика Кремля? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

ППО. Фото: з відкритих джерел

У ворога спостерігається суттєве покращення ворогом технічних можливостей своїх ударних безпілотників

Директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський заявив в ефірі Radio NV, що окрім простого висловлення невдоволення роботою Повітряних сил Збройних сил України, треба говорити і про ті можливості, які їм надано.

Відповідаючи на запитання про недоліки у роботі мобільних вогневих груп, експерт нагадав про те, що раніше з мобільних вогневих груп (МОГ) людей переводили до Сухопутних військ.

"Такі кроки на початку 25-го року призвели до того, що на початку 26-го року ми починаємо вимагати від Повітряних сил збільшення чи покращення можливостей, забравши основний інструмент на початку", — зазначив експерт.

Крім того, Храпчинський наголосив на суттєвому поліпшенні ворогом технічних можливостей своїх ударних безпілотників. Також росіяни активно отримують розвідувальну інформацію з "Шахедів", що дозволяє їм обходити МОГ або інші системи протиповітряної оборони, що ускладнює можливість перехоплення.

"Ворог активно використовує погані метеоумови, працюючи, наприклад, "Шахедами" безпосередньо у хмарах для того, щоб оминати візуальну можливість перехоплення цих "Шахедів", — сказав він.

При цьому Храпчинський визнав, що нам не вистачає достатньої кількості високотехнологічної зброї, тобто засобів радіолокації чи іншої детекції, яка б допомогла нам якісніше наводитися.

Росіяни змістили фокус на цивільну критичну інфраструктуру

Експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долинце заявив в ефірі телемарафону, що російська окупаційна армія, швидше за все, продовжить завдавати дронових ударів по цивільній інфраструктурі України до закінчення опалювального періоду.

Експерт зазначив, що ворожа тактика передбачає, зокрема, запуск по мирному населенню понад 100 дронів на годину.

"Ми бачимо, що є кілька факторів. Раніше ворог активно нарощував інтенсивність атак безпілотними системами... Вийшов на здатність здійснювати атаку близько 100-150 безпілотниками протягом однієї години. Навряд чи ворогові вдасться швидко збільшити ці можливості. Тобто, у наступних атаках ми бачитимемо фактично схожі ситуації", — сказав він.

Експерт пояснив, що має на увазі інтенсивність застосування дронів під час однієї атаки.

Друга важлива складова, як наголосив Долинце, полягає в тому, що росіяни змістили фокус на цивільну критичну інфраструктуру.

"Не маючи можливості використовувати ці кошти з військової точки зору, ворог переорієнтує всю цю зброю проти цивільного населення, цивільної критичної інфраструктури. І з високою ймовірністю до закінчення зимового періоду ми побачимо продовження саме такої тактики. Навряд чи вона змінюватиметься", — вважає він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи вийшли енергоблоки АЕС на повну потужність: Міненерго зробили заяву.



