В чем состоит "зимняя" тактика Кремля: из-за чего Воздушные силы ВСУ проигрывают

Россия продолжает устраивать террор, нанося удары по Украине. Чего критически не хватает Воздушным силам для эффективной защиты? В чем состоит "зимняя" тактика Кремля? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
ПВО. Фото: из открытых источников
Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский заявил в эфире Radio NV, что помимо простого выражения недовольства работой Воздушных сил Вооруженных сил Украины, нужно говорить и о тех возможностях, которые им предоставлены.
Отвечая на вопрос о недостатках в работе мобильных огневых групп, эксперт напомнил о том, что ранее из мобильных огневых групп (МОГ) людей переводили в Сухопутные войска.
Кроме того, Храпчинский отметил существенное улучшение врагом технических возможностей своих ударных беспилотников. Также россияне активно получают разведывательную информацию с "Шахедов", что позволяет им обходить МОГ или другие системы противовоздушной обороны, что затрудняет возможность перехвата.
При этом Храпчинский признал, что нам не хватает достаточного количества высокотехнологичного оружия, то есть средств радиолокации или другой детекции, которая помогла бы нам качественнее наводиться.
Эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце заявил в эфире телемарафона, что российская оккупационная армия, скорее всего, продолжит наносить дроновые удары по гражданской инфраструктуре Украины до окончания отопительного периода.
Эксперт отметил, вражеская тактика предусматривает, в частности, запуск по мирному населению более 100 дронов в час.
Эксперт пояснил, что имеет в виду интенсивность применения дронов во время одной атаки.
Вторая важная составляющая, как подчеркнул Долинце, заключается в том, что россияне сместили фокус на гражданскую критическую инфраструктуру.
