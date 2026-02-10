В чем состоит "зимняя" тактика Кремля: из-за чего Воздушные силы ВСУ проигрывают

Россия продолжает устраивать террор, нанося удары по Украине. Чего критически не хватает Воздушным силам для эффективной защиты? В чем состоит "зимняя" тактика Кремля? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ПВО. Фото: из открытых источников

У врага наблюдается существенное улучшение врагом технических возможностей своих ударных беспилотников

Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский заявил в эфире Radio NV, что помимо простого выражения недовольства работой Воздушных сил Вооруженных сил Украины, нужно говорить и о тех возможностях, которые им предоставлены.

Отвечая на вопрос о недостатках в работе мобильных огневых групп, эксперт напомнил о том, что ранее из мобильных огневых групп (МОГ) людей переводили в Сухопутные войска.

"Такие шаги в начале 25-го года привели к тому, что в начале 26-го года мы начинаем требовать от Воздушных сил увеличения или улучшения возможностей, забрав основной инструмент в начале", — отметил эксперт.

Кроме того, Храпчинский отметил существенное улучшение врагом технических возможностей своих ударных беспилотников. Также россияне активно получают разведывательную информацию с "Шахедов", что позволяет им обходить МОГ или другие системы противовоздушной обороны, что затрудняет возможность перехвата.

"Враг активно использует плохие метеоусловия, работая, например, "Шахедами" непосредственно в облаках для того, чтобы обходить визуальную возможность перехвата этих "Шахедов", — сказал он.

При этом Храпчинский признал, что нам не хватает достаточного количества высокотехнологичного оружия, то есть средств радиолокации или другой детекции, которая помогла бы нам качественнее наводиться.

Россияне сместили фокус на гражданскую критическую инфраструктуру

Эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце заявил в эфире телемарафона, что российская оккупационная армия, скорее всего, продолжит наносить дроновые удары по гражданской инфраструктуре Украины до окончания отопительного периода.

Эксперт отметил, вражеская тактика предусматривает, в частности, запуск по мирному населению более 100 дронов в час.

"Мы видим, что есть несколько факторов. Ранее враг активно наращивал интенсивность атак беспилотными системами... Вышел на способность осуществлять атаку порядка 100-150 беспилотниками в течение одного часа. Вряд ли врагу удастся быстро увеличить эти возможности. То есть, в следующих атаках мы будем видеть фактически похожие ситуации", – сказал эксперт.

Эксперт пояснил, что имеет в виду интенсивность применения дронов во время одной атаки.

Вторая важная составляющая, как подчеркнул Долинце, заключается в том, что россияне сместили фокус на гражданскую критическую инфраструктуру.

"Не имея возможности использовать эти средства с военной точки зрения, враг переориентирует все это оружие против гражданского населения, гражданской критической инфраструктуры. И с высокой вероятностью, до окончания зимнего периода мы увидим продолжение именно такой тактики. Вряд ли она будет меняться", – считает он.

