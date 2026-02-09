Вышли ли энергоблоки АЭС на полную мощность: в Минэнерго сделали заявление

Часть энергоблоков украинских атомных электростанций все еще не работает в полную мощность после массированной атаки России в ночь на 7 февраля. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

АЭС. Фото: из открытых источников

По его словам, атомная генерация остается частично разгруженной, поскольку энергосистема получила серьезные повреждения в результате двух масштабных ударов врага в течение прошлой недели. В настоящее время идет ликвидация последствий атак и постепенное возвращение оборудования к работе.

"Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить поврежденное врагом оборудование. Работы ведутся как непосредственно на электростанциях, так и высоковольтных подстанциях, которые обеспечивают выдачу мощности атомных электростанций", — отметил Некрасов.

В то же время из-за очередных обстрелов в ночь на 9 февраля без электроснабжения осталась часть потребителей в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. На энергообъектах в этих регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Первый замминистра также напомнил, что 9 февраля по всей территории Украины введены графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. В ряде регионов, по его словам, из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные обесточивания.

В Минэнерго подчеркивают, что стабилизация работы энергосистемы зависит от темпов восстановления поврежденной инфраструктуры и ситуации безопасности в стране.

