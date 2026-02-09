logo_ukra

Чи вийшли енергоблоки АЕС на повну потужність: в Міненерго зробили заяву
НОВИНИ

Чи вийшли енергоблоки АЕС на повну потужність: в Міненерго зробили заяву

Після масованих атак РФ енергосистема працює з обмеженнями, в регіонах тривають аварійні відключення

9 лютого 2026, 14:22
Автор:
Кравцев Сергей

Частина енергоблоків українських атомних електростанцій усе ще не працює на повну потужність після масованої атаки Росії в ніч проти 7 лютого. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Чи вийшли енергоблоки АЕС на повну потужність: в Міненерго зробили заяву

АЕС. Фото: з відкритих джерел

За його словами, атомна генерація наразі залишається частково розвантаженою, оскільки енергосистема зазнала серйозних ушкоджень унаслідок двох масштабних ударів ворога протягом минулого тижня. Наразі триває ліквідація наслідків атак і поступове повернення обладнання до роботи.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб відновити пошкоджене ворогом обладнання. Роботи ведуться як безпосередньо на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, які забезпечують видачу потужності атомних електростанцій", — наголосив Некрасов.

Водночас через чергові обстріли в ніч проти 9 лютого без електропостачання залишилася частина споживачів у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. На енергооб’єктах у цих регіонах продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.

Перший заступник міністра також нагадав, що 9 лютого по всій території України запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. У низці регіонів, за його словами, через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення.

У Міненерго підкреслюють, що стабілізація роботи енергосистеми залежить від темпів відновлення пошкодженої інфраструктури та безпекової ситуації в країні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — енергосистему України неможливо стабілізувати лише за допомогою генераторів і мобільних котелень – її необхідно повноцінно відновлювати та додатково захищати. Про це заявив народний депутат від партії "Слуга народу", член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі телеканалу "Київ 24", коментуючи допомогу міжнародних партнерів для підсилення енергетичного сектору.




