Генератори не врятують: у Раді назвали єдиний шлях порятунку енергосистеми України

Енергосистему України неможливо стабілізувати лише за допомогою генераторів і мобільних котелень – її необхідно повноцінно відновлювати та додатково захищати. Про це заявив народний депутат від партії "Слуга народу", член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі телеканалу "Київ 24", коментуючи допомогу міжнародних партнерів для підсилення енергетичного сектору.

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

За його словами, відновлення енергосистеми потребує колосальних фінансових ресурсів, так само як і її захист від повторних атак.

"Нам потрібно її відновлювати, і це величезні витрати. Паралельно необхідно забезпечити додатковий захист – на це також потрібні значні кошти", — наголосив політик.

Коментуючи питання, де ситуація в енергетиці нині найскладніша, Нагорняк зазначив, що в особливо вразливому стані перебуває столиця. За його словами, проблема не у підготовці, а у високій енергоємності Києва та міст-супутників, які традиційно живилися за рахунок атомної генерації. "Росія це чудово розуміє", — підкреслив депутат.

Він також додав, що російські удари були спрямовані не лише по підстанціях "Укренерго", а й по повітряних лініях електропередач, які з’єднують АЕС із підстанціями та обленерго.

"Нам потрібен час, щоб відновити лінії електропередач і роботу підстанцій. Крім того, атомним електростанціям необхідно щонайменше 24 години, аби вивести енергоблоки на номінальну потужність", — резюмував Нагорняк.

