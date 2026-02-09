Генераторы не спасут: в Раде назвали единственный путь спасения энергосистемы Украины

Энергосистему Украины невозможно стабилизировать только с помощью генераторов и мобильных котельных – ее необходимо полноценно восстанавливать и дополнительно защищать. Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телеканала "Киев 24", комментируя помощь международных партнеров для усиления энергетического сектора.

Отключение света. Фото: из открытых источников

По его словам, восстановление энергосистемы требует колоссальных финансовых ресурсов, равно как и ее защиту от повторных атак.

"Нам нужно ее восстанавливать, и это огромные издержки. Параллельно необходимо обеспечить дополнительную защиту – на это также требуются значительные средства", — подчеркнул политик.

Комментируя вопрос, где ситуация в энергетике сейчас самая сложная, Нагорняк отметил, что в особо уязвимом состоянии находится столица. По его словам, проблема не в подготовке, а в высокой энергоемкости Киева и городов-спутников, традиционно питавшихся за счет атомной генерации. "Россия это прекрасно понимает", — подчеркнул депутат.

Он также добавил, что российские удары были направлены не только по подстанциям "Укрэнерго", но и по воздушным линиям электропередач, соединяющим АЭС с подстанциями и облэнерго.

"Нам нужно время, чтобы восстановить линии электропередач и работу подстанций. Кроме того, атомным электростанциям необходимо минимум 24 часа, чтобы вывести энергоблоки на номинальную мощность", — резюмировал Нагорняк.

