У чому головний план Путіна: в МЗС пояснили наміри Кремля
НОВИНИ

У чому головний план Путіна: в МЗС пояснили наміри Кремля

Андрій Сибіга заявив, що Путін робить ставку на продовження терору та атак по енергетиці України.

26 лютого 2026, 09:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що головна мета російського диктатора Володимира Путіна полягає не пошуку миру, а продовження війни та ескалація терору. Так очільник МЗС відреагував на російський масований обстріл України в ніч на 26 лютого.

У чому головний план Путіна: в МЗС пояснили наміри Кремля

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга розповів, що Росія випустила сотні ракет, дронів і авіабомб по цивільній інфраструктурі, об’єктах енергетики та системах опалення. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, є жертви серед мирного населення.

"Коли весь світ вимагає від Москви нарешті припинити цю безглузду війну, Путін робить ставку на більше терору, нападів та агресії. Зараз час відповісти силою, а не слабкістю. Нові рішення, включаючи пакети оборонної допомоги та санкції проти Росії, є невідкладними", — наголосив Сибіга. 

За його словами, Кремль свідомо б’є по енергетичній системі, намагаючись послабити Україну та підірвати стійкість суспільства.

Сибіга також розкритикував окремих політиків у ЄС, які блокують рішення щодо колективної безпеки або погрожують обмежити постачання енергоносіїв до України. 

"Цей шантаж послаблює Європу та вигідний Росії. Його потрібно припинити", — заявив міністр натякаючи на рішення Угорщина та Словаччини.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія масовано ударила по Україні ракетами. У яких містах вибухи та влучання у будинки.

Також "Коментарі" писали, що перед російським обстрілом президент Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели телефонну розмову. За даними ЗМІ обидва лідери говорили про Путіна та закінчення війни.



Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2026912888997233079
