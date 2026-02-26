У чому головний план Путіна: в МЗС пояснили наміри Кремля

Рубрики
Slava Kot
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що головна мета російського диктатора Володимира Путіна полягає не пошуку миру, а продовження війни та ескалація терору. Так очільник МЗС відреагував на російський масований обстріл України в ніч на 26 лютого.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Андрій Сибіга розповів, що Росія випустила сотні ракет, дронів і авіабомб по цивільній інфраструктурі, об’єктах енергетики та системах опалення. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, є жертви серед мирного населення.
За його словами, Кремль свідомо б’є по енергетичній системі, намагаючись послабити Україну та підірвати стійкість суспільства.
Сибіга також розкритикував окремих політиків у ЄС, які блокують рішення щодо колективної безпеки або погрожують обмежити постачання енергоносіїв до України.
