У чому головний план Путіна: в МЗС пояснили наміри Кремля

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що головна мета російського диктатора Володимира Путіна полягає не пошуку миру, а продовження війни та ескалація терору. Так очільник МЗС відреагував на російський масований обстріл України в ніч на 26 лютого.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга розповів, що Росія випустила сотні ракет, дронів і авіабомб по цивільній інфраструктурі, об’єктах енергетики та системах опалення. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, є жертви серед мирного населення.

"Коли весь світ вимагає від Москви нарешті припинити цю безглузду війну, Путін робить ставку на більше терору, нападів та агресії. Зараз час відповісти силою, а не слабкістю. Нові рішення, включаючи пакети оборонної допомоги та санкції проти Росії, є невідкладними", — наголосив Сибіга.

За його словами, Кремль свідомо б’є по енергетичній системі, намагаючись послабити Україну та підірвати стійкість суспільства.

Сибіга також розкритикував окремих політиків у ЄС, які блокують рішення щодо колективної безпеки або погрожують обмежити постачання енергоносіїв до України.

"Цей шантаж послаблює Європу та вигідний Росії. Його потрібно припинити", — заявив міністр натякаючи на рішення Угорщина та Словаччини.

