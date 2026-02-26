Росія масовано ударила по Україні ракетами: у яких містах вибухи та влучання у будинки

Вночі 26 лютого в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників та балістики. У Києві, Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи. Незабаром тривога поширилася на всю країну.

Удар по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Зокрема, влада столиці закликала місцевих жителів негайно пройти в найближчі укриття та залишатися там до завершення тривоги.

Пізніше голова Київської ГВА Тимур Ткаченко повідомив, що у двох районах Києва через нічну комбіновану атаку ворога виникли пожежі.

За його словами, у Голосіївському районі спалах на території приватної садиби. У Печерському районі горить 2-поверховий будинок. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Ткаченко додав, що у Дарницькому районі росіяни пошкодили 9-поверховий житловий будинок. На щастя обійшлося без постраждалих.

Тривожні новини почали надходити з Харкова.

У Харкові вночі пролунала серія гучних вибухів. Місто та околиці зазнали комбінованої атаки РФ. Є попадання у багатоповерхівку, перебито газопровід, виникла пожежа, є постраждалі, повідомили міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВ Олег Синегубов

"Є інформація про пряме влучення по житловій багатоповерхівці у Шевченківському районі. Інформація про постраждалих наразі уточнюється", — зазначив Терехов.

Повідомляється також про влучення двох балістичних ракет і дронів типу "Шахед" по Київському та Шевченківському районам міста, пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, приватний сектор, обірвано проводи контактних мереж, перебито газопровід.

За словами Терехова, у Слобідському районі на місці ворожого удару вирує пожежа. Також внаслідок атаки пошкоджено Центральний парк.

Зокрема, внаслідок російської атаки пошкоджено п'ятиповерховий будинок у Кривому Розі, є постраждалий, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Потраплення "шахеда" до п'ятиповерхового будинку. На даний момент один постраждалий, легкі травми. Візуально пошкоджені конструкції, багато вибитих вікон", — зазначив він.

Повідомляють, що біля пошкодженого будинку розгорнули штаб допомоги. Очікується підвіз будівельних матеріалів.

Метою масованої атаки росіян стало і Запоріжжя. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що внаслідок ворожих ударів пошкоджено приватний будинок, багатоповерхівку та два торгові центри.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний будинок. Встановлюються наслідки в інших районах, де сталися вибухи.

Окрім того, зафіксовано пошкодження багатоповерхового будинку. Світиться автомобіль. Росіяни також атакували об'єкти інфраструктури. У Запоріжжі пошкоджено два торгові центри.

Також горить кілька поверхів пошкодженої багатоповерхової будівлі. В одній із квартир заблоковано людину". У місті вже семеро поранених.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін наказав залишити лише попіл: що другу добу атакує Росія.



