Россия массированно ударила по Украине ракетами: в каких городах взрывы и попадания в дома

Ночью 26 февраля в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников и баллистики. В Киеве, Харькове и Запорожье прогремели взрывы. Вскоре тревога распространилась на всю страну.
Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА
В частности, власти столицы призвали местных жителей немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.
Позже глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в двух районах Киева из-за ночной комбинированной атаки врага возникли пожары.
По его словам, в Голосеевском районе возгорание на территории частной усадьбы. В Печерском районе горит 2-этажный частный дом. Информацию о пострадавших уточняют.
Ткаченко добавил, что в Дарницком районе россияне повредили 9-этажный жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.
Тревожные новости стали поступать с Харькова.
В Харькове ночью прогремела серия громких взрывов. Город и окрестности подверглись комбинированной атаке РФ. Есть попадание в многоэтажку, перебит газопровод, возник пожар, есть пострадавшие, сообщили городской голова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов
Сообщается также о попадании двух баллистических ракет и дронов типа "Шахед" по Киевскому и Шевченковскому районам города, повреждены многоквартирные жилые дома, частный сектор, оборваны провода контактных сетей, перебит газопровод.
По словам Терехова, в Слободском районе на месте вражеского удара бушует пожар. Также в результате атаки поврежден Центральный парк.
В частности, в результате российской атаки поврежден пятиэтажный дом в Кривом Роге, есть пострадавший, сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Сообщается, что возле поврежденного дома развернули штаб помощи. Ожидается подвоз строительных материалов.
Целью массированной атаки россиян стало и Запорожье. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что в результате вражеских ударов повреждены частный дом, многоэтажка и два торговых центра.
В результате вражеской атаки поврежден частный дом. Устанавливаются последствия в других районах, где произошли взрывы.
Кроме того, зафиксировано повреждение многоэтажного дома. Горит автомобиль. Россияне также атаковали объекты инфраструктуры. В Запорожье повреждены два торговых центра.
Также горит несколько этажей поврежденного многоэтажного здания. В одной из квартир заблокирован человек". В городе уже семь раненых.
