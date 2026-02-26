Россия массированно ударила по Украине ракетами: в каких городах взрывы и попадания в дома

Ночью 26 февраля в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников и баллистики. В Киеве, Харькове и Запорожье прогремели взрывы. Вскоре тревога распространилась на всю страну.

Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

В частности, власти столицы призвали местных жителей немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

Позже глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в двух районах Киева из-за ночной комбинированной атаки врага возникли пожары.

По его словам, в Голосеевском районе возгорание на территории частной усадьбы. В Печерском районе горит 2-этажный частный дом. Информацию о пострадавших уточняют.

Ткаченко добавил, что в Дарницком районе россияне повредили 9-этажный жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Тревожные новости стали поступать с Харькова.

В Харькове ночью прогремела серия громких взрывов. Город и окрестности подверглись комбинированной атаке РФ. Есть попадание в многоэтажку, перебит газопровод, возник пожар, есть пострадавшие, сообщили городской голова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов

"Есть информация о прямом попадании по жилой многоэтажке в Шевченковском районе. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется", — отметил Терехов.

Сообщается также о попадании двух баллистических ракет и дронов типа "Шахед" по Киевскому и Шевченковскому районам города, повреждены многоквартирные жилые дома, частный сектор, оборваны провода контактных сетей, перебит газопровод.

По словам Терехова, в Слободском районе на месте вражеского удара бушует пожар. Также в результате атаки поврежден Центральный парк.

В частности, в результате российской атаки поврежден пятиэтажный дом в Кривом Роге, есть пострадавший, сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Попадание "шахеда" в пятиэтажный дом. На данный момент один пострадавший, легкие травмы. Визуально повреждены конструкции, много выбитых окон", — отметил он.

Сообщается, что возле поврежденного дома развернули штаб помощи. Ожидается подвоз строительных материалов.

Целью массированной атаки россиян стало и Запорожье. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что в результате вражеских ударов повреждены частный дом, многоэтажка и два торговых центра.

В результате вражеской атаки поврежден частный дом. Устанавливаются последствия в других районах, где произошли взрывы.

Кроме того, зафиксировано повреждение многоэтажного дома. Горит автомобиль. Россияне также атаковали объекты инфраструктуры. В Запорожье повреждены два торговых центра.

Также горит несколько этажей поврежденного многоэтажного здания. В одной из квартир заблокирован человек". В городе уже семь раненых.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин приказал оставить только пепел: что вторые сутки атакует Россия.



