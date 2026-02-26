В чем главный план Путина: в МИДе объяснили намерения Кремля

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что главной целью российского диктатора Владимира Путина является не поиск мира, а продолжение войны и эскалация террора. Так глава МИД отреагировал на российский массированный обстрел Украины в ночь на 26 февраля.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Сибига рассказал, что Россия выпустила сотни ракет, дронов и авиабомб по гражданской инфраструктуре, объектам энергетики и системам отопления. В результате атаки повреждены жилые дома, есть жертвы среди мирного населения.

"Когда весь мир требует от Москвы наконец прекратить эту бессмысленную войну, Путин делает ставку на больше террора, нападений и агрессии. Сейчас пора ответить силой, а не слабостью. Новые решения, включая пакеты оборонной помощи и санкции против России, безотлагательны", — подчеркнул Сибига.

По его словам, Кремль сознательно бьет по энергетической системе, пытаясь ослабить Украину и подорвать устойчивость общества.

Сибига также подверг критике отдельных политиков в ЕС, которые блокируют решения по коллективной безопасности или угрожают ограничить поставки энергоносителей в Украину.

"Этот шантаж ослабляет Европу и выгоден России. Его нужно прекратить", — заявил министр намекая на решение Венгрии и Словакии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия массированно ударила по Украине ракетами. В каких городах взрывы и попадания в дома.

Также "Комментарии" писали, что перед российскими обстрелами президент Зеленский и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. По данным СМИ оба лидера говорили о Путине и окончании войны.