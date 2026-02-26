logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В чем главный план Путина: в МИДе объяснили намерения Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

В чем главный план Путина: в МИДе объяснили намерения Кремля

Андрей Сибига заявил, что Путин делает ставку на продолжение террора и атак по энергетике Украины.

26 февраля 2026, 09:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что главной целью российского диктатора Владимира Путина является не поиск мира, а продолжение войны и эскалация террора. Так глава МИД отреагировал на российский массированный обстрел Украины в ночь на 26 февраля.

В чем главный план Путина: в МИДе объяснили намерения Кремля

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Сибига рассказал, что Россия выпустила сотни ракет, дронов и авиабомб по гражданской инфраструктуре, объектам энергетики и системам отопления. В результате атаки повреждены жилые дома, есть жертвы среди мирного населения.

"Когда весь мир требует от Москвы наконец прекратить эту бессмысленную войну, Путин делает ставку на больше террора, нападений и агрессии. Сейчас пора ответить силой, а не слабостью. Новые решения, включая пакеты оборонной помощи и санкции против России, безотлагательны", — подчеркнул Сибига.

По его словам, Кремль сознательно бьет по энергетической системе, пытаясь ослабить Украину и подорвать устойчивость общества.

Сибига также подверг критике отдельных политиков в ЕС, которые блокируют решения по коллективной безопасности или угрожают ограничить поставки энергоносителей в Украину.

"Этот шантаж ослабляет Европу и выгоден России. Его нужно прекратить", — заявил министр намекая на решение Венгрии и Словакии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия массированно ударила по Украине ракетами. В каких городах взрывы и попадания в дома.

Также "Комментарии" писали, что перед российскими обстрелами президент Зеленский и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. По данным СМИ оба лидера говорили о Путине и окончании войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/2026912888997233079
Теги:

Новости

Все новости