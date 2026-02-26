В чем главный план Путина: в МИДе объяснили намерения Кремля

Рубрики
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что главной целью российского диктатора Владимира Путина является не поиск мира, а продолжение войны и эскалация террора. Так глава МИД отреагировал на российский массированный обстрел Украины в ночь на 26 февраля.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Андрей Сибига рассказал, что Россия выпустила сотни ракет, дронов и авиабомб по гражданской инфраструктуре, объектам энергетики и системам отопления. В результате атаки повреждены жилые дома, есть жертвы среди мирного населения.
По его словам, Кремль сознательно бьет по энергетической системе, пытаясь ослабить Украину и подорвать устойчивость общества.
Сибига также подверг критике отдельных политиков в ЕС, которые блокируют решения по коллективной безопасности или угрожают ограничить поставки энергоносителей в Украину.
