logo_ukra

BTC/USD

82188

ETH/USD

2682.01

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Чехії жорстко накинулися на Трампа через його "миротворчість": категорична заява
commentss НОВИНИ Всі новини

У Чехії жорстко накинулися на Трампа через його "миротворчість": категорична заява

МЗС Чехії: недопустимо використовувати підтримку США для тиску на Київ

21 листопада 2025, 11:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Міністерство закордонних справ Чехії висловило категоричну незгоду з можливим "мирним планом" президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні. Прага підкреслює, що будь-які ініціативи, які не гарантують повне відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, є неприйнятними, повідомляє newstream.cz.

У Чехії жорстко накинулися на Трампа через його "миротворчість": категорична заява

Фото: з відкритих джерел

За даними ЗМІ, план Трампа нібито передбачає швидке припинення вогню та закріплення існуючої лінії фронту, що фактично означало б передачу Росії окупованих українських територій.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський рішуче розкритикував документ, зазначивши, що він базується на принципі "про Україну без України", що суперечить позиції чеської дипломатії.

"Хоча інформація часткова і недостатньо підтверджена, це нагадує "мюнхенський сценарій". Я попереджав про подібні ризики раніше і продовжуватиму це робити", — заявив Ліпавський. 

Чехія наголошує, що будь-які домовленості, які винагороджують агресора, неприйнятні та лише стимулюють подальшу агресію. Країна підтримує українську "формулу миру", яка передбачає повне виведення російських військ із території України. Позиція МЗС Чехії стала однією з перших відкритих критичних заяв у Європі щодо потенційної політики Трампа і відображає занепокоєння європейських союзників щодо можливих поступок Росії з боку США.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що у разі повернення до Білого дому прагне швидко завершити війну в Україні, проте деталі його "мирного плану" залишаються неясними. Європейські партнери стурбовані тим, що військова та фінансова допомога США може бути використана як важіль тиску на Київ для примусу до територіальних поступок.

Як вже писали "Коментарі", мирна ініціатива, підготовлена командою Дональда Трампа і надіслана до Москви та Києва, включає положення, які значною мірою відповідають стратегічним інтересам Кремля, повідомляє Bloomberg. Видання отримало копію документа, що передбачає низку умов для України:



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини