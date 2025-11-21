logo_ukra

Трамп остаточно вибрав Путіна: на Заході анонсували страшні наслідки "мирного плану"
Трамп остаточно вибрав Путіна: на Заході анонсували страшні наслідки "мирного плану"

Шанси на ухвалення плану невеликі, проте документ показує підхід команди Трампа до переговорів із Росією та її бачення умов завершення війни

21 листопада 2025, 11:10
Автор:
Клименко Елена

Мирна ініціатива, підготовлена командою Дональда Трампа і надіслана до Москви та Києва, включає положення, які значною мірою відповідають стратегічним інтересам Кремля, повідомляє Bloomberg. Видання отримало копію документа, що передбачає низку умов для України:

Трамп остаточно вибрав Путіна: на Заході анонсували страшні наслідки "мирного плану"

·         визнати Крим, Луганськ і Донецьк "де-факто російськими";

·         вивести війська з частин Донецька, які ще контролюються Україною; 

·         погодитися на створення демілітаризованої буферної зони, формально визнаної російською територією;

·         провести вибори протягом 100 днів;

·         відмовитися від членства в НАТО, закріпивши це в Конституції.

Що стосується Росії, документ обіцяє, що війська не будуть вводитися в демілітаризовану зону, а Москва "зобов’язується не нападати на європейські країни", проте механізми контролю цього пункту не уточнені.

План також передбачає участь США: країна має надати гарантії безпеки Україні в обмін на компенсаційні виплати. Росія натомість повертається до формату G8, а санкції проти неї скасовуються. Додатково пропонується економічне партнерство між США та Росією та створення спільного інвестиційного фонду. Заплановано використання близько 100 млрд доларів заморожених російських активів для відновлення України під управлінням Вашингтона.

За даними Bloomberg, документ був узгоджений представником Трампа Стівом Віткоффом і російським посланцем Кирилом Дмитрієвим. Раніше ініціативи Віткоффа вже викликали скепсис у Києва та спротив у Європі. Попри заяви Білого дому про підтримку плану Трампом, джерела називають переговори "невизначеними".

