На фронті справжній хаос і катастрофа: експерт озвучив жорсткий ультиматум владі

Для стабілізації ситуації на фронті Україні необхідно реалізувати три важливі кроки, вважає генерал-лейтенант Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, у своєму ефірі на Radio NV.

Фото: з відкритих джерел

На думку Романенка, першочерговим завданням є проведення реформ у державі, які підвищать потенціал Сил оборони України. Генерал підкреслив, що ключовою проблемою є неповна укомплектованість військових частин. Поточна система рекрутингу, за його словами, не дає ефективних результатів у нинішніх умовах, тому необхідне запровадження повної та справедливої мобілізації.

Другий крок стосується економіки. Романенко наголосив, що українська економіка повинна бути максимально переведена на воєнні рейки, щоб забезпечити масштабування оборонних проєктів та підтримку фронту. Він порівняв ситуацію з Росією, яка зробила цей крок ще два роки тому, і це дозволяє Москві оперативно нарощувати свої проєкти. Генерал також зазначив проблему втрати молоді: за останні два місяці понад 100 тисяч молодих людей виїхали з України, при цьому частина з них залишила оборонні підприємства. Романенко пропонує ввести трудову армію, щоб залучити молодь не лише до армії, а й до роботи на воєнних підприємствах.

Третім важливим кроком, за його словами, є законодавче закріплення стану війни. Генерал-лейтенант уточнив, що йдеться не про зміну воєнного стану, а про ухвалення окремого закону, який надає парламенту повноваження для ефективної реалізації мобілізації та переведення економіки на воєнні рейки. За його словами, саме цей комплекс заходів здатен допомогти стабілізувати ситуацію на фронті та підвищити обороноздатність держави.

Як вже писали "Коментарі", графіки відключень електроенергії в Україні стають усе суворішими через цілеспрямовані удари російських військ, які зачіпають не лише генерацію електроенергії, а й ключові лінії передачі. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno, Сергій Коваленко, у своєму дописі на Facebook.