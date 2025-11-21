На фронте настоящий хаос и катастрофа: эксперт озвучил жесткий ультиматум власти

Для стабилизации ситуации на фронте Украине необходимо реализовать три важных шага, считает генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ в своем эфире на Radio NV.

Фото: из открытых источников

По мнению Романенко, первоочередной задачей является проведение реформ в государстве, которые повысят потенциал сил обороны Украины. Генерал подчеркнул, что ключевой проблемой является неполная укомплектованность воинских частей. Текущая система рекрутинга, по его словам, не дает эффективных результатов в нынешних условиях, поэтому необходимо введение полной и справедливой мобилизации.

Второй шаг касается экономики. Романенко подчеркнул, что украинская экономика должна быть максимально переведена на военные рельсы, чтобы обеспечить масштабирование оборонных проектов и поддержку фронта. Он сравнил ситуацию с Россией, которая сделала этот шаг еще два года назад, что позволяет Москве оперативно наращивать свои проекты. Генерал также отметил проблему потери молодежи: за последние два месяца более 100 тысяч молодых людей уехали из Украины, при этом часть из них покинула оборонные предприятия. Романенко предлагает ввести трудовую армию, чтобы привлечь молодежь не только в армию, но и к работе на военных предприятиях.

Третьим важным шагом, по его словам, законодательное закрепление состояния войны. Генерал-лейтенант уточнил, что речь идет не об изменении военного положения, а о принятии отдельного закона, предоставляющего парламенту полномочия для эффективной реализации мобилизации и перевода экономики на военные рельсы. По его словам, именно этот комплекс мер способен помочь стабилизировать ситуацию на фронте и повысить обороноспособность государства.

