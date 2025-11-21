Трамп окончательно выбрал Путина: на Западе анонсировали страшные последствия "мирного плана"

Мирная инициатива, подготовленная командой Дональда Трампа и направленная в Москву и Киев, включает положения, в значительной степени отвечающие стратегическим интересам Кремля, сообщает Bloomberg. Издание получило копию документа, предусматривающего ряд условий для Украины:

Фото: из открытых источников

· признать Крым, Луганск и Донецк "де-факто русскими";

· вывести войска из частей Донецка, еще контролируемых Украиной;

· согласиться с созданием демилитаризованной буферной зоны, формально признанной российской территорией;

· провести выборы в течение 100 дней;

· отказаться от членства в НАТО, закрепив это в Конституции.

Что касается России, документ обещает, что войска не будут вводиться в демилитаризованную зону, а Москва "обязуется не нападать на европейские страны", однако механизмы контроля этого пункта не уточнены.

План также предусматривает участие США: страна должна предоставить гарантию безопасности Украине в обмен на компенсационные выплаты. Россия возвращается в формат G8, а санкции против нее отменяются. Дополнительно предлагается экономическое партнерство между США и Россией и создание совместного инвестиционного фонда. Планируется использование около 100 млрд долларов замороженных российских активов для восстановления Украины под управлением Вашингтона.

По данным Bloomberg, документ был согласован представителем Трампа Стивом Виткоффом и российским посланником Кириллом Дмитриевым. Ранее инициативы Виткоффа уже вызвали скепсис у Киева и сопротивление Европе. Несмотря на заявления Белого дома о поддержке плана Трампом, источники называют переговоры "неопределенными".

Как уже писали "Комментарии", для стабилизации ситуации на фронте Украине необходимо реализовать три важных шага, считает генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ в своем эфире на Radio NV.