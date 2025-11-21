В Чехии жестко набросились на Трампа из-за его "миротворчества": категорическое заявление

Министерство иностранных дел Чехии выразило категорическое несогласие с возможным "мирным планом" президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине. Прага подчеркивает, что любые инициативы, не гарантирующие полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, неприемлемы, сообщает newstream.cz.

Фото: из открытых источников

По данным СМИ, план Трампа якобы предусматривает скорейшее прекращение огня и закрепление существующей линии фронта, что фактически означало бы передачу России оккупированных украинских территорий.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский решительно подверг критике документ, отметив, что он базируется на принципе "об Украине без Украины", что противоречит позиции чешской дипломатии.

"Хотя информация частичная и недостаточно подтверждена, это напоминает "мюнхенский сценарий". Я предупреждал о подобных рисках раньше и буду продолжать это делать", — заявил Липовский.

Чехия отмечает, что любые договоренности, вознаграждающие агрессора, неприемлемы и стимулируют дальнейшую агрессию. Страна поддерживает украинскую "формулу мира", предполагающую полный вывод российских войск с территории Украины. Позиция МИД Чехии стала одним из первых открытых критических заявлений в Европе о потенциальной политике Трампа и отражает обеспокоенность европейских союзников по поводу возможных уступок России со стороны США.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что при возвращении в Белый дом стремится быстро завершить войну в Украине, однако детали его "мирного плана" остаются неясными. Европейские партнеры обеспокоены тем, что военная и финансовая помощь США может быть использована как рычаг давления на Киев для принуждения к территориальным уступкам.

Как уже писали "Комментарии", мирная инициатива, подготовленная командой Дональда Трампа и направленная в Москву и Киев, включает положения, в значительной степени отвечающие стратегическим интересам Кремля, сообщает Bloomberg. Издание получило копию документа, предусматривающего ряд условий для Украины: