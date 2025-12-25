logo_ukra

У Чехії здивували заявою щодо війни в Україні: що пропонує нова влада

7 січня Рада національної безпеки Чехії розгляне подальші плани щодо чеської ініціативи з постачання артилерійських боєприпасів Україні

25 грудня 2025, 10:55
Клименко Елена

За словами Зунни, сама ініціатива залишається непід сумнівом, проте основне питання полягає у способі подальшого управління цим проєктом та його реалізації. Іншими словами, уряд прагне визначити ефективний механізм контролю та координації поставок боєприпасів Україні, щоб ініціатива продовжувала працювати відповідно до встановлених правил і цілей.

Водночас голова Палати депутатів і лідер SPD Томіо Окамура заявив, що уряд не планує виділяти додаткові кошти для "продовження війни" в Україні. Раніше політик Андрей Бабіш наголошував на намірі скасувати програму допомоги у разі свого повернення до влади, що викликало значні дискусії у політичних колах Чехії.

Президент країни Петр Павел, зі свого боку, попередив, що будь-яке згортання ініціативи Праги з постачання боєприпасів Україні може негативно позначитися на самій Чехії, включаючи її міжнародний імідж та стратегічну репутацію серед союзників.

7 січня Рада національної безпеки Чехії обговорить майбутнє чеської "снарядної ініціативи", визначаючи подальші кроки щодо її реалізації та можливих коригувань. Від рішення цього органу залежатиме, чи продовжить Чехія підтримку України у рамках постачання артилерійських боєприпасів і які механізми контролю при цьому застосовуватимуться.

