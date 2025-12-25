У Чехії здивували заявою щодо війни в Україні: що пропонує нова влада

Міністерство оборони Чехії отримало завдання підготувати офіційні документи щодо надання допомоги Україні, повідомляє Dennik N. Міністр оборони країни Яромір Зунна (SPD) уточнив, що мова йде про підготовку рішення щодо подальшої долі так званої "снарядної ініціативи", яку коаліційна рада нового уряду планує розглянути 7 січня.

Фото: з відкритих джерел

За словами Зунни, сама ініціатива залишається непід сумнівом, проте основне питання полягає у способі подальшого управління цим проєктом та його реалізації. Іншими словами, уряд прагне визначити ефективний механізм контролю та координації поставок боєприпасів Україні, щоб ініціатива продовжувала працювати відповідно до встановлених правил і цілей.

Водночас голова Палати депутатів і лідер SPD Томіо Окамура заявив, що уряд не планує виділяти додаткові кошти для "продовження війни" в Україні. Раніше політик Андрей Бабіш наголошував на намірі скасувати програму допомоги у разі свого повернення до влади, що викликало значні дискусії у політичних колах Чехії.

Президент країни Петр Павел, зі свого боку, попередив, що будь-яке згортання ініціативи Праги з постачання боєприпасів Україні може негативно позначитися на самій Чехії, включаючи її міжнародний імідж та стратегічну репутацію серед союзників.

7 січня Рада національної безпеки Чехії обговорить майбутнє чеської "снарядної ініціативи", визначаючи подальші кроки щодо її реалізації та можливих коригувань. Від рішення цього органу залежатиме, чи продовжить Чехія підтримку України у рамках постачання артилерійських боєприпасів і які механізми контролю при цьому застосовуватимуться.

Як вже писали "Коментарі", у Єрусалимі біля Стіни Плачу стався дипломатичний інцидент через присутність російського посла на панахиді зі свічками. Український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук відмовився брати участь у заході та висловив незадоволення тим, що його не попередили про присутність представника РФ, повідомляє ізраїльське видання Ynet.