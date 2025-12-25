Гучний скандал в Ізраїлі: український дипломат різко послав російського посла

У Єрусалимі біля Стіни Плачу стався дипломатичний інцидент через присутність російського посла на панахиді зі свічками. Український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук відмовився брати участь у заході та висловив незадоволення тим, що його не попередили про присутність представника РФ, повідомляє ізраїльське видання Ynet.

Фото: з відкритих джерел

Інцидент стався 18 грудня під час церемонії запалювання ханукальних свічок, організованої міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром. Захід був присвячений вшануванню жертв трагедії у Сіднеї, де загинули 15 членів єврейської громади.

За інформацією видання, дипломат вирішив залишити церемонію після того, як помітив серед гостей російського посла Анатолія Вікторова.

"Вони мали б заздалегідь повідомити про присутність російського посла. Ми б не запросили представника Ізраїлю на захід з іранцями до Києва", – наголосив Корнійчук.

У заході взяли участь представники численних держав. Серед гостей було 17 послів та ще 11 заступників або керівників дипломатичних місій. Водночас представники ЄС, окрім посла Чехії, на церемонію не прибули.

Раніше, 16 грудня, Євген Корнійчук повідомив, що детективи НАБУ планують відвідати Ізраїль найближчим часом. "Слідчі звернулися до посольства України в Ізраїлі із проханням надати приміщення для проведення слідчих дій", – зазначив дипломат. При цьому він не розкрив деталей справи та не назвав точну дату прибуття українських слідчих, зазначивши, що вона вже кілька разів змінювалася.

